Есть ли риски полного блэкаута в Украине: ответ «Укрэнерго» — Finance.ua

Есть ли риски полного блэкаута в Украине: ответ «Укрэнерго» Сегодня 17:05 — Энергетика

Есть ли риски полного блэкаута в Украине: ответ «Укрэнерго»

Оператор системы передачи электроэнергии в Украине компания «Укрэнерго» не предвидит вероятности блэкаута в стране.

Об этом говорится в комментарии компании «Укрэнерго» для РБК-Украина.

Что такое «блэкаут»

«Блэкаут — это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и „Укрэнерго“ не контролирует работу системы», — отметили в компании.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что не стоит путать блэкауты с контролируемыми отключениями, которые «Укрэнерго» именно для того и применяет, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

Может ли в Украине быть блэкаут

«В настоящее время „Укрэнерго“ не предусматривает возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массовых обстрелов», — отметили в «Укрэнерго».

Украина уже переживала блэкаут в ноябре 2022 года. Тогда из-за российских ракетных ударов от электросети отключились Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Во всех регионах начались аварийные отключения света.

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Пропало электричество в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Чернигове, Днепре, Житомире, Виннице, Кропивницком и других городах. Отсутствие света привело к перебоям с водой, отоплением, мобильной связью и Интернетом. Во многих городах остановился электротранспорт.

Но уже через несколько дней энергетики обеспечили более 70% потребностей электроэнергии по Украине.

В 2022—2023 годах украинская энергосистема пережила 15 ракетных и 18 атак дронами.

Волна новых атак на энергосистему Украины началась в марте 2024 года. Тогда было потеряно до 6 ГВт генерации. Сейчас цифра потерь — около 9 ГВТ.

В апреле 2024 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что блэкаута в Украине не будет.

«К сожалению, нет никаких сомнений в том, что атаки врага будут продолжаться. Однако энергосистема целостна. Тотального блэкаута в стране не будет», — сказал министр.

Однако из-за значительного количества объектов инфраструктуры в Киеве отключения света значительно длиннее, чем в остальных регионах страны.

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