Украине понадобятся месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, — Укрэнерго — Finance.ua
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Украине понадобятся месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, — Укрэнерго

Энергетика
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Украине понадобятся месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, — Укрэнерго
Украине понадобятся месяцы и даже годы для восстановления ТЭС и ГЭС, — Укрэнерго
В настоящее время на ТЭС и ГЭС наблюдается наиболее критичная ситуация. Но это не значит, что энергоблоки на станциях уничтожены навсегда. Об этом заявил глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
«Конкретно в этом моменте — у нас действительно исторический рекорд того, насколько низкая мощность на тепловых электростанциях. На гидроэлектростанциях — масштаб тоже глобальный для этих повреждений. Можно сказать, что нет практически ни одной ГЭС, которая не была повреждена», — отметил Кудрицкий.
Он добавил, что наблюдаемые в энергосистеме дефициты не может покрыть даже достаточно мощный импорт из стран Евросоюза. Это — следствие российских атак на ГЭС и ТЭС.
«И плохая новость о том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще — месяцы, иногда — годы», — подчеркнул Кудрицкий.
Как сообщали Українські Новини, россия хочет полного блэкаута в Украине. Украина готовится к сложной ситуации зимой, способ выжить — обеспечить, чтобы зимой работали все 9 энергоблоков АЭС.
В начале июня Минэнерго сообщило, что из-за обстрелов российскими оккупантами энергетической инфраструктуры после 22 марта энергосистема Украины потеряла около 9 ГВт мощностей.
По материалам:
Українські Новини
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