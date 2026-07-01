ТОП-20 самых востребованных должностей в Украине в 2026 году Сегодня 12:00 — Личные финансы

Профессия продавца возглавляет рейтинг самых востребованных

На украинском рынке труда зарегистрировано более 9 000 разных профессий, однако спрос работодателей концентрируется вокруг ограниченного круга должностей. Около трети всех вакансий на Work.ua приходится всего на 20 самых популярных специальностей. Рассказываем об этой двадцатке подробнее.

Если обобщить, то лидером по количеству вакансий остается продавец-консультант. Также в первую пятерку входят менеджеры по продажам, водители, кладовщики и повара.

Самый высокий доход предлагают торговым представителям, менеджерам по продажам и водителям. Также большинство востребованных позиций доступны для кандидатов без опыта.

Дистанционный формат работы в этих сферах — редкость, а самая высокая конкуренция среди искателей работы фиксируется на должности администраторов и менеджеров.

20 самых востребованных должностей по количеству вакансий

1. Продавец-консультант

Помогает покупателям с выбором товаров, занимается выкладкой продукции, работает с кассой и обеспечивает продажи в торговых точках.

Зарплата и конкуренция: 23 500 грн (ниже средней), конкуренция средняя

23 500 грн (ниже средней), конкуренция средняя Отрасль: ритейл, оптовые поставщики, бренды одежды и текстиля, HoReCa, автобизнес

ритейл, оптовые поставщики, бренды одежды и текстиля, HoReCa, автобизнес Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 5 вакансий

2. Менеджер по продажам

Ищет новых клиентов, проводит презентации продуктов или услуг, ведет переговоры и конвертирует интерес покупателей в реальные сделки.

Зарплата и конкуренция: 37 500 грн (выше средней), конкуренция высокая

37 500 грн (выше средней), конкуренция высокая Отрасль: торговые сети и оптовые поставщики, автобизнес и автосервисы, легкая промышленность

торговые сети и оптовые поставщики, автобизнес и автосервисы, легкая промышленность Удаленка: редко, 1 из 5 вакансий удалена

редко, 1 из 5 вакансий удалена Можно ли работать без опыта: да, в каждой третьей вакансии опыт работы не требуется

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3. Водитель

Занимается перевозкой людей, грузов, документации или оборудования, обеспечивая безопасную и своевременную доставку по маршруту.

Зарплата и конкуренция: 37 500 грн (выше средней), конкуренция низкая

37 500 грн (выше средней), конкуренция низкая Отрасль: оптовые поставщики, ритейл, Силы обороны, логистические компании, пищевые производства

оптовые поставщики, ритейл, Силы обороны, логистические компании, пищевые производства Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в каждой третьей вакансии опыт работы не требуется

4. Кладовщик

Контроль процессов приемки, размещения, учета, хранения и выдачи материальных ценностей или товаров на складе.

Зарплата и конкуренция: 28 800 грн (ниже средней), конкуренция средняя

28 800 грн (ниже средней), конкуренция средняя Отрасль: торговые сети и оптовые поставщики, логистические компании, пищевые производства, бренды одежды и текстиля

торговые сети и оптовые поставщики, логистические компании, пищевые производства, бренды одежды и текстиля Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 2 из 3 вакансий

5. Повар

Готовит блюда по установленным технологическим картам или меню, отвечает за вкусовые качества, скорость выдачи и чистоту на кухне.

Зарплата и конкуренция: 32 000 грн (выше средней), конкуренция очень низкая

32 000 грн (выше средней), конкуренция очень низкая Отрасль: HoReCa, Силы обороны, торговые сети, пищевые производства, образовательные учреждения

HoReCa, Силы обороны, торговые сети, пищевые производства, образовательные учреждения Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в половине вакансий опыт работы не требуется

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6. Кассир

Производит безналичные и наличные расчеты с покупателями, работает с кассовым аппаратом и терминалами.

Зарплата и конкуренция: 22 800 грн (ниже средней), конкуренция средняя

22 800 грн (ниже средней), конкуренция средняя Отрасль: ритейл, банки, HoReCa

ритейл, банки, HoReCa Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 3 из 4 вакансий

7. Бухгалтер

Ведение финансового и налогового учета организации, оформляет первичную документацию, осуществляет платежи и готовит отчетность.

Зарплата и конкуренция: 30 000 грн (как средняя в Украине), средняя конкуренция

30 000 грн (как средняя в Украине), средняя конкуренция Отрасль: торговые сети и оптовые поставщики, бухгалтерские и аудиторские компании, Силы обороны, HoReCa

торговые сети и оптовые поставщики, бухгалтерские и аудиторские компании, Силы обороны, HoReCa Удаленка : крайне редко, только 5% вакансий дистанционные

крайне редко, только 5% вакансий дистанционные Можно ли работать без опыта: да, но сложно, потому что только в 1 из 10 вакансий опыт работы не требуется

8. Грузчик

Выполнение физических работ по перемещению, погрузке и разгрузке товаров, оборудования или сырья на объектах компании.

Зарплата и конкуренция: 27 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая

27 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая Отрасль: строительные и деревообрабатывающие компании, оптовые поставщики, ритейл, логистика, пищевое производство

строительные и деревообрабатывающие компании, оптовые поставщики, ритейл, логистика, пищевое производство Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 8 из 10 вакансий опыт работы не требуется

9. Менеджер по работе с клиентами

Сопровождает клиентов после первой покупки, консультирует, помогает решать текущие вопросы и поддерживает долгосрочную связь.

Зарплата и конкуренция: 33 900 грн (выше средней), конкуренция высокая

33 900 грн (выше средней), конкуренция высокая Отрасль: банки, оптовые поставщики, IT-компании, маркетинговые и PR-агентства, торговые сети

банки, оптовые поставщики, IT-компании, маркетинговые и PR-агентства, торговые сети Удаленка : редко, 1 из 5 вакансий удалена

редко, 1 из 5 вакансий удалена Можно ли работать без опыта: да, в половине вакансий опыт работы не требуется

10. Администратор

Организует ежедневную жизнедеятельность учреждения или офиса, встречает посетителей, принимает запросы и координирует работу персонала.

Зарплата и конкуренция: 25 000 грн (ниже средней), конкуренция высокая

25 000 грн (ниже средней), конкуренция высокая Отрасль: HoReCa, салоны красоты и фитнес-центры, медучреждения и аптеки, образовательные учреждения, ритейл

HoReCa, салоны красоты и фитнес-центры, медучреждения и аптеки, образовательные учреждения, ритейл Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в трети вакансий опыт работы не требуется

11. Бариста/бармен

Занимается приготовлением кофейных, алкогольных и безалкогольных напитков, обслуживает гостей по стойке и рассчитывает их.

Зарплата и конкуренция: 24 000 грн (ниже средней), конкуренция средняя

24 000 грн (ниже средней), конкуренция средняя Отрасль: HoReCa, салоны красоты и фитнес-центры, сервисные компании, ритейл, пищевое производство

HoReCa, салоны красоты и фитнес-центры, сервисные компании, ритейл, пищевое производство Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в половине вакансий опыт работы не требуется

12. Уборщик

Поддерживает надлежащее санитарное состояние и чистоту в офисных, торговых, производственных или складских помещениях.

Зарплата и конкуренция: 16 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая

16 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая Отрасль: HoReCa, торговые сети, сервисные компании, образовательные учреждения, медучреждения и аптеки

HoReCa, торговые сети, сервисные компании, образовательные учреждения, медучреждения и аптеки Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 5 вакансий

13. Медицинская сестра

Ассистирует врачам, выполняет назначенные медицинские процедуры и манипуляции, обеспечивает уход за пациентами.

Зарплата и конкуренция: 21 000 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая

21 000 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая Отрасль: медучреждения и аптеки, Силы обороны, образовательные учреждения

медучреждения и аптеки, Силы обороны, образовательные учреждения Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в половине вакансий опыт работы не требуется

14. Разнорабочий

Выполнение вспомогательных, технических или разнообразных подсобных физических задач на производственных площадках, стройках или складах.

Зарплата и конкуренция: 27 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая

27 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая Отрасль: строительные и деревообрабатывающие компании, архитектурные бюро, пищевые производства, оптовые поставщики, metallurgic предприятия

строительные и деревообрабатывающие компании, архитектурные бюро, пищевые производства, оптовые поставщики, metallurgic предприятия Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 5 вакансий

15. Офис-менеджер

Обеспечивает полноценное функционирование офиса, ведет документооборот, заказывает необходимые материалы и координирует работу подрядчиков.

Зарплата и конкуренция: 27 500 грн (ниже средней), конкуренция высокая

27 500 грн (ниже средней), конкуренция высокая Отрасль: оптовые поставщики, HR-компании, строительные и архитектурные бюро, торговые сети

оптовые поставщики, HR-компании, строительные и архитектурные бюро, торговые сети Удаленка : редко, 1 из 10 вакансий удалена

редко, 1 из 10 вакансий удалена Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 10 вакансий

16. Торговый представитель

Развивает дистрибуцию товаров компании в торговых точках, ведет переговоры о поставках и контролирует выкладку продукции.

Зарплата и конкуренция: 40 000 грн (выше средней), конкуренция средняя

40 000 грн (выше средней), конкуренция средняя Отрасль: оптовые поставщики, пищевые производства, торговые сети, легкая промышленность

оптовые поставщики, пищевые производства, торговые сети, легкая промышленность Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 10 вакансий

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17. Провизор

Консультирует посетителей аптек по медикаментам, отпускает лекарственные средства и ведет учет товаров медицинского назначения.

Зарплата и конкуренция: 25 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая

25 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая Отрасль: медучреждения и аптеки, Силы обороны, торговые сети, фармпроизводители

Дистанционка: нет. Можно ли работать без опыта: да, в 3 из 5 вакансий

18. Электрик

Монтаж, профилактическое обслуживание и текущий ремонт электрических сетей и разного электрооборудования.

Зарплата и конкуренция: 32 500 грн (выше средней), конкуренция очень низкая

32 500 грн (выше средней), конкуренция очень низкая Отрасль: строительные и энергетические компании, машиностроительные предприятия, Силы обороны, пищевые производства

строительные и энергетические компании, машиностроительные предприятия, Силы обороны, пищевые производства Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 10 вакансий

19. Официант

Принимает заказы у посетителей заведений питания, обеспечивает высокий уровень сервиса, выносит блюда и напитки.

Зарплата и конкуренция: 28 000 грн (ниже средней), конкуренция средняя

28 000 грн (ниже средней), конкуренция средняя Отрасль: HoReCa, сервисные компании, торговые сети

HoReCa, сервисные компании, торговые сети Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 3 из 5 вакансий

20. Охранник

Отвечает за безопасность на территории объекта, охраняет имущество, контролирует пропускной режим и предотвращает правонарушения.

Зарплата и конкуренция: 20 000 грн (ниже средней), конкуренция средняя

20 000 грн (ниже средней), конкуренция средняя Отрасль: охранные компании, торговые сети, HoReCa, оптовые поставщики, компании по недвижимости

охранные компании, торговые сети, HoReCa, оптовые поставщики, компании по недвижимости Удаленка : нет

нет Можно ли работать без опыта: да, в 9 из 10 вакансий

Ранее мы сообщали , что операторы БПЛА, военнослужащие, авиатехники, спасатели и сетевые инженеры получают самую высокую медианную зарплату в Украине. Среди городов первенство по уровню оплаты труда занимает Киев.

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