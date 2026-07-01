ТОП-20 самых востребованных должностей в Украине в 2026 году
20 самых востребованных должностей по количеству вакансий
1. Продавец-консультант
- Зарплата и конкуренция: 23 500 грн (ниже средней), конкуренция средняя
- Отрасль: ритейл, оптовые поставщики, бренды одежды и текстиля, HoReCa, автобизнес
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 5 вакансий
2. Менеджер по продажам
- Зарплата и конкуренция: 37 500 грн (выше средней), конкуренция высокая
- Отрасль: торговые сети и оптовые поставщики, автобизнес и автосервисы, легкая промышленность
- Удаленка: редко, 1 из 5 вакансий удалена
- Можно ли работать без опыта: да, в каждой третьей вакансии опыт работы не требуется
3. Водитель
- Зарплата и конкуренция: 37 500 грн (выше средней), конкуренция низкая
- Отрасль: оптовые поставщики, ритейл, Силы обороны, логистические компании, пищевые производства
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в каждой третьей вакансии опыт работы не требуется
4. Кладовщик
- Зарплата и конкуренция: 28 800 грн (ниже средней), конкуренция средняя
- Отрасль: торговые сети и оптовые поставщики, логистические компании, пищевые производства, бренды одежды и текстиля
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 2 из 3 вакансий
5. Повар
- Зарплата и конкуренция: 32 000 грн (выше средней), конкуренция очень низкая
- Отрасль: HoReCa, Силы обороны, торговые сети, пищевые производства, образовательные учреждения
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в половине вакансий опыт работы не требуется
6. Кассир
- Зарплата и конкуренция: 22 800 грн (ниже средней), конкуренция средняя
- Отрасль: ритейл, банки, HoReCa
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 3 из 4 вакансий
7. Бухгалтер
- Зарплата и конкуренция: 30 000 грн (как средняя в Украине), средняя конкуренция
- Отрасль: торговые сети и оптовые поставщики, бухгалтерские и аудиторские компании, Силы обороны, HoReCa
- Удаленка: крайне редко, только 5% вакансий дистанционные
- Можно ли работать без опыта: да, но сложно, потому что только в 1 из 10 вакансий опыт работы не требуется
8. Грузчик
- Зарплата и конкуренция: 27 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая
- Отрасль: строительные и деревообрабатывающие компании, оптовые поставщики, ритейл, логистика, пищевое производство
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 8 из 10 вакансий опыт работы не требуется
9. Менеджер по работе с клиентами
- Зарплата и конкуренция: 33 900 грн (выше средней), конкуренция высокая
- Отрасль: банки, оптовые поставщики, IT-компании, маркетинговые и PR-агентства, торговые сети
- Удаленка: редко, 1 из 5 вакансий удалена
- Можно ли работать без опыта: да, в половине вакансий опыт работы не требуется
10. Администратор
- Зарплата и конкуренция: 25 000 грн (ниже средней), конкуренция высокая
- Отрасль: HoReCa, салоны красоты и фитнес-центры, медучреждения и аптеки, образовательные учреждения, ритейл
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в трети вакансий опыт работы не требуется
11. Бариста/бармен
- Зарплата и конкуренция: 24 000 грн (ниже средней), конкуренция средняя
- Отрасль: HoReCa, салоны красоты и фитнес-центры, сервисные компании, ритейл, пищевое производство
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в половине вакансий опыт работы не требуется
12. Уборщик
- Зарплата и конкуренция: 16 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая
- Отрасль: HoReCa, торговые сети, сервисные компании, образовательные учреждения, медучреждения и аптеки
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 5 вакансий
13. Медицинская сестра
- Зарплата и конкуренция: 21 000 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая
- Отрасль: медучреждения и аптеки, Силы обороны, образовательные учреждения
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в половине вакансий опыт работы не требуется
14. Разнорабочий
- Зарплата и конкуренция: 27 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая
- Отрасль: строительные и деревообрабатывающие компании, архитектурные бюро, пищевые производства, оптовые поставщики, metallurgic предприятия
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 5 вакансий
15. Офис-менеджер
- Зарплата и конкуренция: 27 500 грн (ниже средней), конкуренция высокая
- Отрасль: оптовые поставщики, HR-компании, строительные и архитектурные бюро, торговые сети
- Удаленка: редко, 1 из 10 вакансий удалена
- Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 10 вакансий
16. Торговый представитель
- Зарплата и конкуренция: 40 000 грн (выше средней), конкуренция средняя
- Отрасль: оптовые поставщики, пищевые производства, торговые сети, легкая промышленность
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 10 вакансий
17. Провизор
- Зарплата и конкуренция: 25 500 грн (ниже средней), конкуренция очень низкая
- Отрасль: медучреждения и аптеки, Силы обороны, торговые сети, фармпроизводители
18. Электрик
- Зарплата и конкуренция: 32 500 грн (выше средней), конкуренция очень низкая
- Отрасль: строительные и энергетические компании, машиностроительные предприятия, Силы обороны, пищевые производства
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 4 из 10 вакансий
19. Официант
- Зарплата и конкуренция: 28 000 грн (ниже средней), конкуренция средняя
- Отрасль: HoReCa, сервисные компании, торговые сети
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 3 из 5 вакансий
20. Охранник
- Зарплата и конкуренция: 20 000 грн (ниже средней), конкуренция средняя
- Отрасль: охранные компании, торговые сети, HoReCa, оптовые поставщики, компании по недвижимости
- Удаленка: нет
- Можно ли работать без опыта: да, в 9 из 10 вакансий
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