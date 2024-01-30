Суд решил ликвидировать китайского гиганта недвижимости Evergrande — Finance.ua

Суд решил ликвидировать китайского гиганта недвижимости Evergrande Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Суд решил ликвидировать китайского гиганта недвижимости Evergrande

Суд Гонконга постановил ликвидировать китайского гиганта недвижимости Evergrande Group. У этого застройщика самая большая в мире задолженность — более 300 миллиардов долларов.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что руководство компании не смогло предоставить четкий план реструктуризации спустя более два года после дефолта по своему оффшорному долгу и после нескольких судебных слушаний.

Ликвидатором компании был назначен Alvarez & Marsal.

Долги девелопера превышают 300 миллиардов долларов. О дефолте компания объявила еще в 2021 году.

В сентябре прошлого года полицией был задержан основатель и владелец Evergrande Group китайского миллиардера Хуэя Ка Ян.

До объявления судебного решения стоимость акций застройщика упала более чем на 20%, после чего Гонконгская фондовая биржа приостановила торги по ценным бумагам Evergrande.

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Как отмечают аналитики, процесс ликвидации компании может занять несколько лет.

Ликвидация Evergrande создает дополнительную неопределенность для рынков

Компания Evergrande, имеющая активы на сумму 240 миллиардов долларов, привела к упадку в секторе недвижимости и нанесла удар по экономике Китая, когда в 2021 году объявила дефолт по своему долгу.

Решение о ликвидации создает дополнительную неопределенность для хрупких рынков капитала и недвижимости Китая.

Исполнительный директор Evergrande Сиу Шон заявил, что компания обеспечит реализацию строительных проектов, несмотря на приказ о ликвидации. По его словам, решение не отразится на работе наземных и морских подразделений Evergrande.

Как пишет Reuters, в Китае сейчас самая плохая за многие годы ситуация с рынком недвижимости и фондовой биржей, поэтому любой новый удар по доверию инвесторов может еще больше усугубить проблему.

Эксперты отмечают, что ликвидация Evergrande — плохая новость для кредиторов, ведь вряд ли они смогут получить все свои деньги обратно. Особенно учитывая, что китайский сектор недвижимости находится в падении на фоне слабого спроса и падения цен на жилье — а это означает, что любая продажа активов Evergrande, вероятно, будет происходить по распродажным ценам.

В июле Evergrande ссылался на анализ Deloitte, согласно которому, по данным Reuters, уровень взыскания долга в случае ликвидации компании составляет 3,4%. Сейчас кредиторы ожидают процента возврата на уровне менее 3%.

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Инвесторам также не повезло, особенно если они находятся за пределами Китая, и процесс получения их средств может занять годы.

Как подчеркивает издание, ликвидация Evergrande происходит в тот момент, когда экономика Китая сталкивается со значительными трудностями из-за кризиса собственности, дефляционного давления и демографического кризиса.

Напомним, в декабре 2021 года Evergrande объявила дефолт по своему долгу перед глобальными инвесторами. Тогда компания заявила, что не может оплачивать свои счета и проходит процесс реструктуризации.

В процесс реструктуризации компании уже вмешалось китайское правительство. В целях погашения долгов компании ее основатель Хуэй Ка Янь продал часть своей недвижимости, а также коллекции предметов искусства на сумму $1,1 млрд.

Позже Evergrande сообщила о возобновлении строительства в большинстве своих жилищных проектов. Причиной тому стало требование властей платить рабочим-мигрантам и сдавать квартиры.

Діло По материалам:

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