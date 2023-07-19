Evergrande. Один из крупнейших застройщиков мира сообщил об убытке в $81 млрд — Finance.ua

Evergrande. Один из крупнейших застройщиков мира сообщил об убытке в $81 млрд Сегодня 12:35

Evergrande. Один из крупнейших застройщиков мира сообщил об убытке в $81 млрд

Китайская девелоперская компания China Evergrande Group сообщила о совокупном убытке в размере $81 млрд за 2021 и 2022 годы.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчетность проблемного застройщика, опубликованную впервые после дефолта два года назад.

Убыток компании в 2021 году составил 476 млрд юаней ($66 млрд), в 2022 году — 106 млрд юаней. Выручка в 2021 году упала вдвое — до 250 млрд юаней после 507 млрд юаней 2020 года.

«Публикация результатов, вероятно, означает, что руководство компании и регуляторы наконец-то осознали, что восстановление рынка жилья не будет быстрым. Недавние экономические данные указывают на то, что Evergrande не может просто переждать текущий кризис и обнародовать результаты, когда ситуация станет более благоприятной», — отметил инвестиционный директор финкомпании Kaiyuan Capital Брок Сильверс.

Совокупный долг Evergrande, превышавший $300 млрд на момент дефолта облигаций в 2021 году, достиг $340 млрд к концу 2022 года, несмотря на распродажу активов.

«У компании больше нет бизнес-модели, способной поддерживать текущий объем долга. Нас ждет политически сложное и экономически болезненное решение о спасении сектора, хотя Пекин пока не признает эту реальность», — сказал Сильверс.

В марте 2022 года торги акциями Evergrande на Гонконгской бирже приостановили, потому что компания не публиковала финансовую отчетность. Если период прекращения торгов достигнет 18 месяцев, существует риск делистинга акций компании.

Build Portal По материалам:

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