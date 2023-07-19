Evergrande. Один из крупнейших застройщиков мира сообщил об убытке в $81 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Evergrande. Один из крупнейших застройщиков мира сообщил об убытке в $81 млрд

51
Evergrande. Один из крупнейших застройщиков мира сообщил об убытке в $81 млрд
Evergrande. Один из крупнейших застройщиков мира сообщил об убытке в $81 млрд
Китайская девелоперская компания China Evergrande Group сообщила о совокупном убытке в размере $81 млрд за 2021 и 2022 годы.
Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на отчетность проблемного застройщика, опубликованную впервые после дефолта два года назад.
Убыток компании в 2021 году составил 476 млрд юаней ($66 млрд), в 2022 году — 106 млрд юаней. Выручка в 2021 году упала вдвое — до 250 млрд юаней после 507 млрд юаней 2020 года.
«Публикация результатов, вероятно, означает, что руководство компании и регуляторы наконец-то осознали, что восстановление рынка жилья не будет быстрым. Недавние экономические данные указывают на то, что Evergrande не может просто переждать текущий кризис и обнародовать результаты, когда ситуация станет более благоприятной», — отметил инвестиционный директор финкомпании Kaiyuan Capital Брок Сильверс.
Совокупный долг Evergrande, превышавший $300 млрд на момент дефолта облигаций в 2021 году, достиг $340 млрд к концу 2022 года, несмотря на распродажу активов.
«У компании больше нет бизнес-модели, способной поддерживать текущий объем долга. Нас ждет политически сложное и экономически болезненное решение о спасении сектора, хотя Пекин пока не признает эту реальность», — сказал Сильверс.
В марте 2022 года торги акциями Evergrande на Гонконгской бирже приостановили, потому что компания не публиковала финансовую отчетность. Если период прекращения торгов достигнет 18 месяцев, существует риск делистинга акций компании.
По материалам:
Build Portal
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.