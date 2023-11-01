Китайская Evergrande предложила оффшорным кредиторам 30% акций дочерних компаний — Finance.ua
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Китайская Evergrande предложила оффшорным кредиторам 30% акций дочерних компаний

Фондовый рынок
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Китайский девелопер Evergrande предложил новый план реструктуризации долга для оффшорных держателей облигаций, предлагая обменять их долги на около 30% акций в каждой из двух дочерних компаний застройщика, зарегистрированных в Гонконге.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с этим вопросом.
По данным источников, оффшорные владельцы облигаций компании с недвижимостью, владеющие долгом на сумму около 19 миллиардов долларов, вероятно, существенно сократят свои инвестиции, если согласятся на новые условия.
Адвокат, представляющий специальную группу ключевых владельцев облигаций, заявил в понедельник суду Гонконга, что план реструктуризации может иметь более высокое возмещение для кредиторов, чем сценарий ликвидации менее чем на 3%.
Акции подразделений, в которых владельцам облигаций будет предложена доля, Evergrande Property Services Group и Evergrande New Energy Vehicle Group, в этом году упали более чем на 80% из-за долговых проблем Evergrande.
Их общая рыночная стоимость составляла всего около 9 миллиардов гонконгских долларов (1,15 млрд долларов) по состоянию на утро 1 ноября, при этом материнской компании принадлежало 52% собственности и 59% фирмы, занимающейся транспортными средствами.
Первый источник сообщил, что кредиторы получат имеющиеся акции двух подразделений в рамках соглашения, которое должны одобрить китайские регуляторы.
Новый план был презентован некоторым обладателям облигаций около двух недель назад после того, как оригинальный план реструктуризации долга Evergrande был отклонен, когда в конце сентября было подтверждено, что его основатель-миллиардер Хуэй Ка Янь находится под следствием по подозрению в преступной деятельности.
Второй источник сообщил, что новым планом руководил рабочий комитет при правительстве южной провинции Гуандун, наблюдавший за реструктуризацией Evegrande с конца 2021 года после того, как разработчик объявил дефолт по долгам.
По материалам:
Економічна Правда
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