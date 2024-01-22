Китай заявил, что экспортировал 4,9 миллиона авто и вышел в мировые лидеры — Finance.ua
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Китай заявил, что экспортировал 4,9 миллиона авто и вышел в мировые лидеры

Технологии&Авто
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Китай заявил, что экспортировал 4,9 миллиона авто и вышел в мировые лидеры
Китай заявил, что экспортировал 4,9 миллиона авто и вышел в мировые лидеры
Китай в прошлом году поставил на внешние рынки более 4,9 миллиона автомобилей и стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей.
Об этом заявил заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Синь Гобинь, передает CGTN.
Чиновник сообщил, что в 2023-м производство и продажи автомобилей в Китае достигли рекордных показателей 30,2 млн и 30,1 млн единиц соответственно, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 11,6% и 12%.
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По словам Синя, в прошлом году экспорт полностью собранных китайских автомобилей по сравнению с предыдущим годом вырос более чем вдвое, на 57,9%, и достиг 4,91 млн единиц.
Он добавил, что китайские автомобили экспортируются в более чем 200 стран и регионов мира.
При этом отмечено резкое увеличение поставок на иностранные рынки производимых в Китае автомобилей на новых источниках энергии, электрокаров. В общем объеме экспорта электромобили составили почти четверть, около 1,2 млн единиц, что на 77,6% больше в годовом выражении.
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В целом же, по данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), производство и продажи автомобилей на новых источниках энергии в прошлом году составили 9,6 млн и 9,5 млн единиц соответственно, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 35,8% и 37,9%.
В CAAM ожидают в этом году скачка производства электрокаров в стране и их поставок на внешние рынки.
Заместитель генерального секретаря CAAM Чэнь Шихуа заявил, что в 2024 году Китай может экспортировать до 5,5 миллиона одних только электромобилей.
По материалам:
Укрінформ
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