Китай заявил, что экспортировал 4,9 миллиона авто и вышел в мировые лидеры — Finance.ua

Китай заявил, что экспортировал 4,9 миллиона авто и вышел в мировые лидеры Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Китай заявил, что экспортировал 4,9 миллиона авто и вышел в мировые лидеры

Китай в прошлом году поставил на внешние рынки более 4,9 миллиона автомобилей и стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей.

Об этом заявил заместитель министра промышленности и информационных технологий КНР Синь Гобинь, передает CGTN.

Чиновник сообщил, что в 2023-м производство и продажи автомобилей в Китае достигли рекордных показателей 30,2 млн и 30,1 млн единиц соответственно, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 11,6% и 12%.

По словам Синя, в прошлом году экспорт полностью собранных китайских автомобилей по сравнению с предыдущим годом вырос более чем вдвое, на 57,9%, и достиг 4,91 млн единиц.

Он добавил, что китайские автомобили экспортируются в более чем 200 стран и регионов мира.

При этом отмечено резкое увеличение поставок на иностранные рынки производимых в Китае автомобилей на новых источниках энергии, электрокаров. В общем объеме экспорта электромобили составили почти четверть, около 1,2 млн единиц, что на 77,6% больше в годовом выражении.

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В целом же, по данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), производство и продажи автомобилей на новых источниках энергии в прошлом году составили 9,6 млн и 9,5 млн единиц соответственно, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 35,8% и 37,9%.

В CAAM ожидают в этом году скачка производства электрокаров в стране и их поставок на внешние рынки.

Заместитель генерального секретаря CAAM Чэнь Шихуа заявил, что в 2024 году Китай может экспортировать до 5,5 миллиона одних только электромобилей.

Укрінформ По материалам:

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