Китай перевел почти треть базовых станций мобильной связи на 5G — Finance.ua

Китай перевел почти треть базовых станций мобильной связи на 5G Сегодня 23:11 — Технологии&Авто

Китай перевел почти треть базовых станций мобильной связи на 5G

В Китае на начало декабря количество базовых станций мобильной связи стандарта 5G достигло 3,3 миллиона, что составляет почти 29 процентов от их общего количества в стране.

Об этом со ссылкой на Министерство промышленности и информационных технологий КНР сообщает Xinhua

В Китае также быстрыми темпами растет количество пользователей мобильных телефонов, выбирающих услуги 5G.

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По данным министерства, на начало декабря общее количество пользователей мобильных телефонов трех телекоммуникационных гигантов страны — China Telecom, China Mobile и China Unicom — достигло 1,7 миллиарда.

Около половины из них, 771 миллион, составляют пользователи мобильных телефонов 5G. Это на 210,4 миллиона больше по сравнению с концом прошлого года и составляет 45% процентов от общего количества 1,7 млрд.

Укрінформ По материалам:

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