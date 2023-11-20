Названы самые быстрые 5G-смартфоны в мире — Finance.ua

Названы самые быстрые 5G-смартфоны в мире Сегодня 07:29 — Технологии&Авто

Названы самые быстрые 5G-смартфоны в мире

Аналитики компании Ookla (разработчик сервиса Speedtest) опубликовали последние результаты тестирования качества 5G-интернета в разных странах мира.

Помимо средней скорости соединения они также определили самые быстрые мобильные устройства.

Исследование охватило большинство крупных мобильных рынков. Несмотря на зависимость качества связи от развития инфраструктуры и региональных отличий в частотных диапазонах, списки лидеров в ряде стран оказались очень схожими. В любом случае все сравниваемые устройства работали в одинаковых условиях покрытия сетей 5G.

Большинство призовых мест забрала Apple с последними моделями фирменных флагманов. К примеру, в США самым быстрым по скорости 5G стал iPhone 15 Pro Max (медианная скорость загрузки 285,02 Мбит/с). Он же лидирует в Канаде, Германии и Великобритании — 217,35, 191,11 и 150,79 Мбит/с соответственно. В Южной Корее рейтинг возглавил iPhone 14 Pro (594,49 Мбит/с), а в Бразилии — базовый iPhone 15 (533,32 Мбит/с).

Неожиданным исключением стали Филиппины — там первое место занял Samsung Galaxy Z Fold 5 с показателем 140,20 Мбит/с. Он также вошел в пятерку лидеров в некоторых других регионах. Ознакомиться с полным отчетом Ookla о скорости 5G-интернета по состоянию на конец 3 квартала 2023 года можно на официальном сайте компании.

Технофан По материалам:

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