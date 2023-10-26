Основатель Evergrande потерял 98% состояния — Bloomberg Вчера 18:00 — Фондовый рынок

Состояние основателя кризисного китайского застройщика Evergrande Хуэй Ка Яна упали до нового минимума на фоне новых проблем компании.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, по данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние упало на 98% - до 979 млн долл., а акции его обремененного долгами девелопера торгуются лишь по 0,24 гонконгских долларов (3 цента) за штуку.

Акции China Evergrande упали на 86% с момента возобновления торгов в конце августа.

«Хотя состояние Хуэя может показаться незначительным в контексте расследования вероятных преступлений, совершенных магнатом, стоимость его активов вызывает оживленный интерес у кредиторов, стремящихся ограничить потери от одного из крупнейших корпоративных крахов в истории Китая.

Это падение также является еще одной иллюстрацией того, как сильно упал Хуэй после того, как более десяти лет возглавлял бум на рынке недвижимости в стране", — пишет агентство.

По данным Bloomberg, когда-то Хуэй Ка Ян был вторым самым богатым человеком в Азии с состоянием на пике в 42 млрд долл. в 2017 году, но с тех пор его состояние упало на 98%.

Основатель Evergrande сейчас находится под наблюдением полиции, что держит его империю во взвешенном состоянии без четкого плана реструктуризации.

«Следующее испытание в этом месяце может почти уничтожить его состояние. Самый задолжавший девелопер в мире предстанет перед судом в Гонконге 30 октября, где будет рассматриваться ходатайство о ликвидации фирмы», — пишет агентство.

По словам Джонатана Лейча, партнера гонконгской юридической фирмы Hogan Lovells, если будет принято решение о ликвидации, будут назначены ликвидаторы, конвертирующие активы Evergrande в средства в пользу всех кредиторов.

«Потенциально, кредиторы в конечном счете станут собственниками бизнеса, а акционеры будут „уничтожены“», — сказал Лейч. Однако если Хуэй останется в компании, чтобы провести реструктуризацию, он может получить определенную долю капитала как стимул, сказал юрист.

Еще одним поворотом стало то, что супруга Хуэя, Динг Юмэй, была указана как независимая третья сторона в августовской декларации, что намекает на развод и раздел активов.

Дин владеет 6% акций Evergrande стоимостью около 24 миллионов долларов через компанию на Британских Виргинских островах, полностью принадлежащую ей.

Ранее ее доля была засчитана как часть супругов Хуэй в документах Evergrande, а теперь Динг указан как отдельный бенефициарный владелец. Не известно, как Хуэй разделил с ней активы.

Представитель Evergrande не дал комментариев агентству.

Економічна Правда По материалам:

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