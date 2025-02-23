Строительный кризис в Европе: темпы строительства жилья самые низкие за десятилетие — Finance.ua

Строительный кризис в Европе: темпы строительства жилья самые низкие за десятилетие
Объемы строительства жилья в Европе достигли самого низкого уровня с 2015 года. Несмотря на растущую потребность в доступном жилье, отрасль сталкивается с рядом проблем: высокие затраты на строительство, экономическая нестабильность, сокращение государственного финансирования и дефицит рабочей силы сдерживают восстановление рынка.
Об этом говорится в исследовании Euroconstruct.
Отмечается, что в 2025 году в регионе будет построено только 1,5 миллиона новых жилых единиц, что на 5,5% меньше, чем в прошлом году.
Эксперты отмечают, что наибольшее негативное влияние на отрасль оказывают следующие факторы:
- рост стоимости строительства. Высокие цены на материалы, энергоносители и оплату труда заставляют девелоперов сокращать новые проекты;
- экономическое замедление. Низкий рост ВВП в большинстве европейских стран ограничивает возможности финансирования строительных программ;
- дефицит рабочей силы. Нехватка квалифицированных строителей усложняет реализацию даже утвержденных проектов;
- снижение государственных инвестиций. Правительства многих стран сокращают поддержку строительства из-за бюджетных ограничений.
Страны с наибольшими потерями
Одним из наиболее пострадавших рынков стала Германия, где ожидается падение строительства на 18% в 2025 году.
«Высокие издержки тормозят восстановление рынка, хотя спрос на жилье остается высоким», — отмечает эксперт Института экономических исследований Ifo Людвиг Дорффмастер.
Австрия также демонстрирует негативную динамику: в 2026 году объемы строительства сократятся на 9%.
Во Франции и Италии ожидается снижение на 3%, что свидетельствует об общем спаде большинства крупных экономик ЕС.
Где ожидается рост
Несмотря на всеобщее замедление, некоторые европейские страны демонстрируют положительные тенденции. В 2025 году в Швеции ожидается рост строительства на 12%, а в Польше — на 10%.
Еще более оптимистичны прогнозы для Дании, Финляндии и Норвегии, где в 2026 году предполагается увеличение строительной активности на 28%, 23% и 13% соответственно.
Настоящий строительный бум прогнозируют в Испании — в 2027 году количество завершенных объектов вырастет на 49% по сравнению с 2023 годом.
Великобритания также демонстрирует стабильный рост, который достигнет 12% в следующие два года.
Для решения проблемы эксперты советуют принять ряд мер, в частности:
- стимулирование экономического роста для увеличения инвестиций в строительный сектор;
- уменьшение затрат на строительство путем использования новых технологий и материалов;
- повышение квалификации работников строительной отрасли для решения проблемы нехватки рабочей силы;
- упрощение процедур получения разрешений на строительство для ускорения реализации проектов.
Когда ждать улучшения на строительном рынке Европы
Несмотря на сложную ситуацию, аналитики ожидают восстановления европейского рынка жилья в 2025 году.
Рост количества завершенных квартир прогнозируется на уровне 3%, что свидетельствует о постепенном возвращении к активному строительству.
Главными условиями восстановления станут снижение стоимости строительных материалов, государственные программы поддержки и улучшение экономической ситуации в регионе.
Однако пока Европа сталкивается с серьезными вызовами, которые могут продлить период низкой активности на рынке недвижимости.
Справка Finance.ua:
- Как сообщили в Государственной службе статистики, индекс цен на жилье в Украине по итогам 2024 года составил 112,7%. В 2023 году составил 114,5%, в 2022 году — 113%;
- в Украине рынок жилья переживает сверхсложные времена: больше жилья строится на Западной Украине, а где-то все замерло. В целом по стране темпы строительства жилья существенно просели по сравнению с временем до вторжения.
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