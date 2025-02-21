В Украине приступили к инвентаризации жилья для нужд переселенцев — Finance.ua

В Украине приступили к инвентаризации жилья для нужд переселенцев Сегодня 09:17 — Недвижимость

В Украине приступили к инвентаризации жилья для нужд переселенцев

Для проведения всеукраинской инвентаризации жилья Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже передал около 26 тысяч объектов, которые могут быть использованы для обеспечения жилищных нужд украинцев, которым требуется улучшение жилищных условий.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

После их аудита установят, что нужно сделать, чтобы их обустроить в качестве жилья для проживания внутренне перемещенных лиц.

По ее словам, в Украине уже фактически началась всеукраинская инвентаризация жилья, цель которой — найти объекты, которые можно использовать для переоборудования в жилищный фонд для переселенцев, а в дальнейшем и для создания фонда социального жилья, которое можно будет брать в социальную аренду.

«Мы сейчас подошли к практической реализации Закона 4080-IX, который подготовила Временная специальная комиссия Верховной Рады Украины по защите имущественных и неимущественных прав внутренне перемещенных и других лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии рф против Украины. Закон предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости, которую потенциально можно будет использовать для жилищных нужд граждан, которым требуется улучшение жилищных условий», — отметила Шуляк.

Она отметила, что ФГИ передал информацию о более чем 26 тысячах объектов жилищного фонда, которые могут быть использованы для размещения ВПЛ. Также уже предоставлено в аренду помещение общежитий в нескольких городах страны. В настоящее время сформирован перечень объектов недвижимости, нуждающихся в ремонте, идут поиски доноров для финансирования ремонтных работ в помещениях государственной собственности, которые можно использовать для временного проживания ВПЛ.

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«По итогам такой инвентаризации будет создана интерактивная карта со сведениями обо всех объектах для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние. Сейчас наша задача — найти объекты, которые находятся как на балансе государства, так и на балансе громад, которые можно использовать в качестве социального жилья для нужд ВПЛ. То, что находится в государственной собственности, нужно передать в коммунальную», — сообщила Шуляк.

Она добавила, что некоторые громады уже приступили к инвентаризации проблемной собственности: объектов с неустановленными владельцами, имущества подсанкционных лиц и коллаборантов, заброшенных школ, садов, больниц и недостроев. При этом у государства уже есть успешный опыт проведения инвентаризации такого плана — перед войной таким образом была проведена инвентаризация объектов социальной инфраструктуры — недостроенных школ, садов и т. д.

«После ее проведения все объекты мы поделили на несколько категорий: с высокой степенью завершенности — более 70%, далее шли объекты, возведенные на 50−70%, и те, строительство которых только началось (готовность до 50%). Из них мы выделили те, у которых была высокая степень завершенности, затем посчитали стоимость их достройки, внесли в планы, выделили финансирование из государственного и местных бюджетов, проконтролировали выполнение всех процессов по строительству и сдали в эксплуатацию 114 детских садов и 119 школ. Такой же подход следует использовать и с объектами жилищного строительства. Как показала практика, он эффективен. Следовательно, нужно обязать органы местной власти начать именно с инвентаризации всех долгостроев», — подчеркнула Шуляк.

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