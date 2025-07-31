Кто и на каких условиях сможет претендовать на служебное жилье — Finance.ua

Кто и на каких условиях сможет претендовать на служебное жилье Сегодня 20:00 — Недвижимость

Кто и на каких условиях сможет претендовать на служебное жилье, www.freepik.com

Жилищная реформа должна перезапустить систему получения служебного жилья в Украине. Предполагается, что получать его начнут только те граждане, которые еще не владеют жильем и у которых отсутствуют доходы для его приобретения.

Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии «Слуга народа» Елены Шуляк.

Служебное жилье нельзя будет приватизировать, а бесплатно от государства его смогут получать только военнослужащие и ветераны. В то же время, законодатели допускают, что норма относительно приватизации служебного жилья может быть одной из наиболее дискуссионных при подготовке законопроекта № 12377 «Об основных принципах жилищной политики» ко второму чтению.

Сегодня в Украине, добавила она, служебное жилье получают те граждане, доходы которых позволяют приобрести его или те, у которых уже есть собственное жилье. В частности, речь может идти о судьях, преподавателях из государственных академий, которые получают служебные квартиры, а затем быстро их приватизируют, имея уже жилье или бизнес.

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Одной из норм законопроекта № 12377, недавно прошедшего первое чтение, была отмена приватизации через год, но не ранее одного года со дня прекращения военного положения. Однако, отметила Елена Шуляк, какой эта норма будет ко второму чтению, неизвестно.

При этом, подчеркнула нардеп, военные и ветераны будут продолжать получать жилье от государства в собственность, то есть из Государственного жилищного фонда. На закупку такого жилья выделяют средства внутри госпрограмм. Так, в частности, Минветеранов в этом году потратит около 5 млрд грн на закупку жилья, а в прошлом году эта сумма была еще больше.

Временное жилье — служебное или социальное, то есть в социальную аренду, будут предоставлять тем, кто еще не имеет жилья в собственности или доходов, чтобы его приобрести. Таким образом, получение такого жилья будет зависеть от двух основных факторов — социального статуса и доходов.

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«В зависимости от социального статуса и уровня доходов, в частности, социальным жильем граждане смогут пользоваться даже бесплатно. В то же время, для тех граждан, чьи доходы позволят, будет работать несколько механизмов. Надеемся, будет не одна, а несколько государственных ипотечных программ», — пояснила Шуляк.

Она подчеркнула: по первоочередной задумке, временное жилье — социальное или служебное, нельзя будет приватизировать. Если эту норму оставить, государство не сможет создать фонды государственного и муниципального жилья, которые можно будет предоставлять во временное пользование.

«Думаю, именно приватизация может тормозить принятие этого законопроекта во втором чтении. Поэтому нам придется очень много работать над его подготовкой ко второму чтению. Но чем больше объективных замечаний мы получим и учтем, тем больше шансов у нас будет окончательно провести законопроект № 12377 через сессионный зал», — резюмировала Елена Шуляк.

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