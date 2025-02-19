Какие льготные программы и инициативы по обеспечению жильем действуют в Украине — Finance.ua

Какие льготные программы и инициативы по обеспечению жильем действуют в Украине
В 2025 году правительство Украины внедряет и совершенствует ряд программ, направленных на предоставление доступного жилья разным категориям граждан.
В Украине действуют следующие программы, направленные на поддержку разных категорий населения в обеспечении жильем:
Программа льготного долгосрочного кредитования молодежи
Эта программа предоставляет молодым семьям и одиноким молодым гражданам возможность получить льготный кредит на строительство или приобретение жилья. Условия кредитования подразумевают низкие процентные ставки и длительный срок погашения, что делает жилье более доступным для молодежи.
Реализация программы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления льготных долгосрочных кредитов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 29.05.2001 г. № 584.
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Программа «Собственный дом»
Направленная на поддержку жителей сельской местности эта программа предусматривает предоставление льготных кредитов на строительство, реконструкцию или приобретение жилья в сельской местности. Условия кредитования выгодны, в частности, предусматривают низкие процентные ставки и длительный срок погашения.
Программа реализуется через фонды поддержки индивидуального жилищного строительства в селе и способствует улучшению жилищных условий сельского населения.
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