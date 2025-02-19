Какие льготные программы и инициативы по обеспечению жильем действуют в Украине — Finance.ua

Какие льготные программы и инициативы по обеспечению жильем действуют в Украине Сегодня 19:44 — Недвижимость

Какие льготные программы и инициативы по обеспечению жильем действуют в Украине

В 2025 году правительство Украины внедряет и совершенствует ряд программ, направленных на предоставление доступного жилья разным категориям граждан.

В Украине действуют следующие программы, направленные на поддержку разных категорий населения в обеспечении жильем:

Программа льготного долгосрочного кредитования молодежи

Эта программа предоставляет молодым семьям и одиноким молодым гражданам возможность получить льготный кредит на строительство или приобретение жилья. Условия кредитования подразумевают низкие процентные ставки и длительный срок погашения, что делает жилье более доступным для молодежи.

Реализация программы осуществляется в соответствии с Порядком предоставления льготных долгосрочных кредитов, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 29.05.2001 г. № 584.

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Программа «Собственный дом»

Направленная на поддержку жителей сельской местности эта программа предусматривает предоставление льготных кредитов на строительство, реконструкцию или приобретение жилья в сельской местности. Условия кредитования выгодны, в частности, предусматривают низкие процентные ставки и длительный срок погашения.

Программа реализуется через фонды поддержки индивидуального жилищного строительства в селе и способствует улучшению жилищных условий сельского населения.

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