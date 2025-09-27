Страны Европы с самой большой «скрытой безработицей» Сегодня 14:14 — Мир

Страны Европы с самой большой «скрытой безработицей»

Официально безработными в ЕС считаются 13,3 млн человек в возрасте от 15 до 74 лет. Но если учесть так называемую «скрытую безработицу», эта цифра возрастает почти вдвое — до 26,8 млн.

Об этом пишет Euronews, ссылаясь на данные Евростата.

Термин «скрытая безработица» охватывает людей, которые готовы работать, но не ищут работу, которые работают неполный рабочий день, а также тех, кто ищет работу, но не может сразу к ней приступить.

Вместе с официальными безработными они формируют показатель «недопользования рабочей силы», который во втором квартале 2025 года составил 11,7%.

Где самый высокий уровень «скрытой безработицы»

Среди 33 европейских стран самый низкий уровень незанятости по этим показателям зафиксирован в Польше — 5,1%, а самый высокий — в Турции, где этот показатель достигает 25,8%.

Высокий уровень «скрытой безработицы» среди европейских стран наблюдается в:

Турции — 25,8%;

Финляндии — 19,5%;

Швеции — 18,8%;

Испании — 18,6%;

Боснии и Герцеговине — 17,1%;

Италии — 15,4%.

Самые низкие показатели — в Польше, Словении, Мальте и Болгарии (все менее 6%).

Среди четырех крупнейших экономик ЕС только Германия имеет самый низкий уровень дефицита рабочей силы — ниже среднего (7,8%), тогда как Франция, Италия и Испания — более 15%.

Причины скрытой безработицы

Эксперт отмечает, что высокий уровень безработицы на протяжении долгого времени демотивирует людей искать работу, ведь они часто сомневаются, что система сможет помочь им найти подходящую вакансию.

Еще одним фактором являются недостаточные системы поддержки, такие как ограниченные возможности семейного ухода, и губительные социальные нормы.

Следующая возможная причина — нехватка высококачественных рабочих мест и должностей, отвечающих стремлениям и потребностям соискателей.

Кроме того, несоответствие квалификации может оставаться препятствием даже для работников, которые вкладывают средства в свое образование и подготовку.

Где в Европе больше всего тех, кто хочет работать, но не ищет работу

Эта категория — второй по величине фактор нехватки рабочей силы в ЕС и сильно отличается между странами: от 0,3% в Чехии до 12,3% в Турции.

Турция — единственная страна, где доля готовых к работе людей, но не ищущих ее, превышает уровень безработицы (8,6%).

Высокие показатели также у Италии (6,6%) и Швеции (4,4%), а в Испании — всего 2,8%, несмотря на высокий уровень безработицы в ЕС.

Где чаще всего работают неполный день:

Нидерланды — 5,1%;

Финляндия — 4,8%;

Ирландия — 4,7%.

Более 4% частично заняты также в Швейцарии, Турции и Испании.

В некоторых странах лишь треть недоиспользования рабочей силы — это официальные безработные (Нидерланды и Турция — 33%, Ирландия и Швейцария — 36%).

Это подчеркивает, что для полной картины рынка труда следует учитывать не только официальную безработицу, но и полный показатель недоиспользования рабочей силы.

Напомним, среди зарегистрированных безработных в Украине 82,9% составляют женщины и 17,1% мужчины. Такой гендерный дисбаланс наблюдается во всех регионах и обусловлен особенностями военного времени.

