Какой уровень безработицы среди выпускников университетов в Европе — Finance.ua

Какой уровень безработицы среди выпускников университетов в Европе Сегодня 18:37 — Личные финансы

Какой уровень безработицы среди выпускников университетов в Европе

Во всех странах ЕС уровень безработицы среди выпускников университетов ниже, чем среди населения в целом.

Об этом пишет Euronews

Тем не менее, нельзя сказать так для всех стран, потому что среди 33 исследованных европейских стран по состоянию на 2024 год есть одно исключение: Турция. По данным Евростата, уровень безработицы среди выпускников университетов в этой стране выше, чем среди населения в целом.

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Как разница в уровне безработицы, так и коэффициент безработицы между выпускниками и населением в целом сильно различаются в Европе. Так в каких же странах высшее образование ценится выше?

В 2024 году в 33 странах, включая страны-члены ЕС, кандидаты в члены ЕС и страны ЕАСТ, уровень безработицы среди людей в возрасте 15−74 лет варьировался от 2,6% в Чехии до 11,4% в Испании.

Эти цифры отражают общую численность населения без учета уровня образования. Средний показатель по ЕС составил 5,9%.

В верхней части списка за Испанией следуют Греция (10,1%), Турция (8,8%), Сербия (8,6%), а также Финляндия и Швеция (8,4%).

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В нижней части, вместе с Чехией, разместились Польша (2,9%), Мальта (3,1%), Германия (3,4%), Исландия (3,6%), а также Нидерланды и Словения (обе 3,7%).

Среди выпускников университетов, определяемых как лица с высшим образованием по классификации МСКО, уровень безработицы в 2024 году варьировался от 1,4% в Чехии и Польше до 9,2% в Турции. Средний показатель по ЕС составил 3,8%.

После Турции самый высокий уровень безработицы среди выпускников вузов был зафиксирован в Греции (7,3%), Испании (6,9%), Сербии (6,5%) и Франции (5%).

Разница в уровне безработицы

При сравнении уровня безработицы среди населения в целом и выпускников университетов Турция была единственной исследуемой страной в 2024 году, где уровень безработицы среди выпускников университетов был выше, чем среди населения в целом. Разница составила -0,4 п.п.

ЕС: безработица среди людей без высшего образования на 55% выше, чем среди выпускников вузов

Турция — единственная страна с коэффициентом ниже 1 — 0,96, в то время как средний показатель по ЕС составляет 1,55. Это означает, что в ЕС уровень безработицы среди населения в среднем в 1,55 раза выше, чем среди выпускников университетов, или на 55% выше.

Этот показатель также составляет 1,23 на Кипре, 1,26 в Швейцарии, 1,31 в Германии и 1,32 в Дании, Нидерландах и Сербии. Это говорит о том, что уровень безработицы среди населения в целом и выпускников университетов в этих странах относительно близок.

Довідка Finance.ua:

Среди украинских беженцев доля людей с высшим образованием больше, чем среди украинцев в целом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования об украинских беженцах, которое провел Центр экономической стратегии.

Данные исследования показывают, что по состоянию на январь 2024 года 70% опрошенных беженцев имели высшее или незаконченное высшее образование, тогда как по состоянию на 2022 год только 29% украинцев старше 24 лет имели уровень не ниже бакалаврского.

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