Федоров: Украинское образование получило наибольшее финансирование за годы независимости — Finance.ua

Федоров: Украинское образование получило наибольшее финансирование за годы независимости Сегодня 11:22 — Казна и Политика

Федоров: Украинское образование получило наибольшее финансирование за годы независимости

Украинское образование получило наибольшее финансирование за все годы независимости.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает «Новости. Live».

Масштабы финансирования образования

Выступая перед участниками международного форума «Industrial Evolution», он заявил, что украинское образование имеет наибольшее финансирование.

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Кроме того, он отметил, что есть видение трансформации системы образования.

По его словам, правительство уделяет этому много внимания. Поэтому финансирование и грантовые программы увеличивают.

В частности, министр подчеркнул, что такое же пристальное внимание сейчас уделяется и развитию инноваций.

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«Образование получило за последние два года наибольшее финансирование вообще за все годы независимости. И президент лично много следит за прогрессом в этом направлении, как в инновациях, так и в образовании. Поэтому увеличивается финансирование», — рассказал глава Минцифры.

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