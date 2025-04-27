Ваучеры на образование: какие специальности выбирают украинцы чаще всего — Finance.ua
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Ваучеры на образование: какие специальности выбирают украинцы чаще всего

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Ваучеры на образование: какие специальности выбирают украинцы чаще всего
Ваучеры на образование: какие специальности выбирают украинцы чаще всего
С начала года 8000 украинцев получили ваучеры на обучение за счет государства и смогут овладеть новой специальностью, актуальной на рынке труда. Государство профинансировало их обучение на 76 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
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Наиболее популярные специальности и профессии, которым обучаются по ваучерам в этом году:
  • медсестринство (выдано 1962 ваучера);
  • повар (684);
  • социальный рабочий (579);
  • водитель (534);
  • медицина (420).
Среди людей, которые взяли ваучеры на обучение:
  • люди старше 45 лет — 6137;
  • внутренне перемещенные лица — 1193;
  • люди с инвалидностью — 479;
  • участники боевых действий — 252.
В то же время, в прошлом году ваучеры на обучение получили 23 тысячи украинцев, государство профинансировало их обучение на 327 млн ​​грн.
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В прошлом году наибольшее количество ваучеров взяли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста, кондитера.
В ведомстве напомнили, что получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет.

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По материалам:
Finance.ua
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