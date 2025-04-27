Ваучеры на образование: какие специальности выбирают украинцы чаще всего — Finance.ua

Ваучеры на образование: какие специальности выбирают украинцы чаще всего
С начала года 8000 украинцев получили ваучеры на обучение за счет государства и смогут овладеть новой специальностью, актуальной на рынке труда. Государство профинансировало их обучение на 76 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
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Наиболее популярные специальности и профессии, которым обучаются по ваучерам в этом году:
- медсестринство (выдано 1962 ваучера);
- повар (684);
- социальный рабочий (579);
- водитель (534);
- медицина (420).
Среди людей, которые взяли ваучеры на обучение:
- люди старше 45 лет — 6137;
- внутренне перемещенные лица — 1193;
- люди с инвалидностью — 479;
- участники боевых действий — 252.
В то же время, в прошлом году ваучеры на обучение получили 23 тысячи украинцев, государство профинансировало их обучение на 327 млн грн.
В прошлом году наибольшее количество ваучеров взяли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста, кондитера.
В ведомстве напомнили, что получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет.
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