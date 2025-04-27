Ваучеры на образование: какие специальности выбирают украинцы чаще всего — Finance.ua

Ваучеры на образование: какие специальности выбирают украинцы чаще всего Сегодня 07:15 — Казна и Политика

Ваучеры на образование: какие специальности выбирают украинцы чаще всего

С начала года 8000 украинцев получили ваучеры на обучение за счет государства и смогут овладеть новой специальностью, актуальной на рынке труда. Государство профинансировало их обучение на 76 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Наиболее популярные специальности и профессии, которым обучаются по ваучерам в этом году:

медсестринство (выдано 1962 ваучера);

повар (684);

социальный рабочий (579);

водитель (534);

медицина (420).

Среди людей, которые взяли ваучеры на обучение:

люди старше 45 лет — 6137;

внутренне перемещенные лица — 1193;

люди с инвалидностью — 479;

участники боевых действий — 252.

В то же время, в прошлом году ваучеры на обучение получили 23 тысячи украинцев, государство профинансировало их обучение на 327 млн ​​грн.

В прошлом году наибольшее количество ваучеров взяли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста, кондитера.

В ведомстве напомнили, что получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за счет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет.

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