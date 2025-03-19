В Минэкономики назвали самые популярные профессии, которыми украинцы овладевают по государственным ваучерам — Finance.ua

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В Минэкономики назвали самые популярные профессии, которыми украинцы овладевают по государственным ваучерам

Личные финансы
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В Минэкономики назвали самые популярные профессии, которыми украинцы овладевают по государственным ваучерам
В Минэкономики назвали самые популярные профессии, которыми украинцы овладевают по государственным ваучерам
С начала 2025 года 5100 украинцев получили ваучеры на обучение за государственный счет. Среди самых популярных профессий и специальностей, по которым учатся по ваучеру, — медсестра, повар, социальный работник, водитель.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
С начала этого года ваучеры взяли более 5 тысяч украинцев. Государство профинансировало их обучение на 48 млн грн.
Среди наиболее популярных специальностей и профессий, на которые обучаются по ваучерам в этом году, есть:
  • медсестринство (выдано 1397 ваучеров);
  • повар (400);
  • медицина (350);
  • социальный работник (340);
  • водитель (316).
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В 2024 году ваучеры на обучение получили 23 тысячи украинцев, государство профинансировало их обучение на 327 млн ​​грн. В прошлом году наибольшее количество ваучеров приняли на обучение по специальностям медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, а также для овладения профессиями повара, водителя, тракториста, кондитера.

Кто может получить ваучер

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, имеющих профессионально-техническое или высшее образование, которые не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет. В частности, это:
  • люди старше 45 лет, имеющие страховой стаж более 15 лет;
  • ветераны, участники боевых действий;
  • внутренне перемещенные лица;
  • люди с инвалидностью;
  • люди, получившие ранения в результате военной агрессии или прошедшие плен.
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Как получить услугу

  • выбрать специальность, профессию и место обучения;
  • подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные — паспорт, ИПН, трудовая книжка, документы об образовании и т. п.).
В течение 90 дней после получения в центре занятости ваучера человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.
Сумма ваучера не может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения больше, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.
Ваучер можно использовать для обучения в сферах ІТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания. Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется заведениями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, имеющими лицензию на такую ​​образовательную деятельность.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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