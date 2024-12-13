Как получить ваучер на обучение до 30 тыс. грн (инструкция) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить ваучер на обучение до 30 тыс. грн (инструкция)

Личные финансы
25
Как получить ваучер на обучение до 30 тыс. грн (инструкция)
Как получить ваучер на обучение до 30 тыс. грн (инструкция)
Государственная служба занятости сообщила о том, как подать заявку на получение ваучера на обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации).
Сумма ваучера — до 30 280 грн.
Читайте также

Как получить услугу онлайн

1. Нужно заполнить онлайн-форму на получение услуги.
2. Заполненная заявка автоматически отправляется в соответствующий центр занятости.
3. Ожидайте сообщения от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному электронному адресу и номеру телефона.

Офлайн

Вы можете обратиться в ближайший центр занятости и получить личную консультацию по получению ваучера на обучение. После прохождения обучения вы получите диплом об образовании государственного образца.

Условия, кто может получить

Человек старше 45 лет.
  • Если у вас есть документ участника боевых действий.
  • имеете профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование;
  • не достигли установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионного возраста;
  • не зарегистрированы в центре занятости как безработный;
  • не проходили за последние три года переподготовку за средства Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;
  • не получали ваучер раньше.
Перечень учебных заведений, имеющих право осуществлять деятельность на уровнях высшего, профессионального высшего и профессионального (профессионально-технического) образования, для обучения в которых может быть выдан ваучер по ссылке.
Подать заявку на обучение можно по ссылке.
Место для вашей рекламы
Ранее мы писали, что расходы на программу переквалификации от Государственной службы занятости «Ваучер на обучение» в этом году запланированы на уровне 250−270 млн грн. В 2025 г. эту сумму планируют увеличить до 300 млн грн. Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
Если стоимость обучения превышает размер компенсации от государства, эту разницу получатель образования оплачивает самостоятельно.
В среднем стоимость ваучера составляет 14−15 тыс. грн в зависимости от специальности.
Сохраняйте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Выбрать депозит

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.