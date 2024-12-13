Как получить ваучер на обучение до 30 тыс. грн (инструкция) — Finance.ua

Как получить ваучер на обучение до 30 тыс. грн (инструкция) Сегодня 17:37 — Личные финансы

Как получить ваучер на обучение до 30 тыс. грн (инструкция)

Государственная служба занятости сообщила о том, как подать заявку на получение ваучера на обучение (подготовку, переподготовку, повышение квалификации).

Сумма ваучера — до 30 280 грн.

Как получить услугу онлайн

1. Нужно заполнить онлайн-форму на получение услуги.

2. Заполненная заявка автоматически отправляется в соответствующий центр занятости.

3. Ожидайте сообщения от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному электронному адресу и номеру телефона.

Офлайн

Вы можете обратиться в ближайший центр занятости и получить личную консультацию по получению ваучера на обучение. После прохождения обучения вы получите диплом об образовании государственного образца.

Условия, кто может получить

Человек старше 45 лет.

Если у вас есть документ участника боевых действий.

имеете профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование;

не достигли установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионного возраста;

не зарегистрированы в центре занятости как безработный;

не проходили за последние три года переподготовку за средства Фонда государственного социального страхования в случае безработицы;

не получали ваучер раньше.

Перечень учебных заведений, имеющих право осуществлять деятельность на уровнях высшего, профессионального высшего и профессионального (профессионально-технического) образования, для обучения в которых может быть выдан ваучер имеющих право осуществлять деятельность на уровнях высшего, профессионального высшего и профессионального (профессионально-технического) образования, для обучения в которых может быть выдан ваучер по ссылке.

Подать заявку на обучение можно по ссылке

Ранее мы писали , что расходы на программу переквалификации от Государственной службы занятости «Ваучер на обучение» в этом году запланированы на уровне 250−270 млн грн. В 2025 г. эту сумму планируют увеличить до 300 млн грн. Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Если стоимость обучения превышает размер компенсации от государства, эту разницу получатель образования оплачивает самостоятельно.

В среднем стоимость ваучера составляет 14−15 тыс. грн в зависимости от специальности.

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