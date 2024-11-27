«Ваучер на обучение»: в 2025 году на программу от Службы занятости запланировали 300 миллионов — Finance.ua

«Ваучер на обучение»: в 2025 году на программу от Службы занятости запланировали 300 миллионов Сегодня 19:00 — Личные финансы

«Ваучер на обучение»: в 2025 году на программу от Службы занятости запланировали 300 миллионов

Расходы на программу переквалификации от Государственной службы занятости «Ваучер на обучение» в этом году запланированы на уровне 250−270 млн грн.

Об этом в комментарии рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

«В этом году планируется, что программа по ваучерам будет профинансирована в объеме 250−270 млн грн. На следующий год мы планируем даже немного увеличить, до 300 млн грн», — сказала Жовтяк.

В настоящее время максимальная сумма ваучера на обучение составляет 10 прожиточных минимумов, это 30 280 грн.

Если стоимость обучения превышает размер компенсации от государства, эту разницу получатель образования оплачивает самостоятельно.

В среднем стоимость ваучера составляет 14−15 тыс. грн в зависимости от специальности.

«Самая дорогая — психология. К примеру, в Киеве сложно найти учебное заведение, где хватит 30 тыс. грн на обучение по этой специальности. Но люди берут ваучеры и доплачивают самостоятельно», — добавила директор Службы занятости.

Сегодня по программе переквалификации от ДСЗУ можно пройти обучение 155 профессиям и специальностям. В этом году уже выдано почти 22,5 тыс. ваучеров.

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Укрінформ По материалам:

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