«Ваучер на обучение»: в 2025 году на программу от Службы занятости запланировали 300 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Ваучер на обучение»: в 2025 году на программу от Службы занятости запланировали 300 миллионов

Личные финансы
10
«Ваучер на обучение»: в 2025 году на программу от Службы занятости запланировали 300 миллионов
«Ваучер на обучение»: в 2025 году на программу от Службы занятости запланировали 300 миллионов
Расходы на программу переквалификации от Государственной службы занятости «Ваучер на обучение» в этом году запланированы на уровне 250−270 млн грн.
Об этом в комментарии рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.
«В этом году планируется, что программа по ваучерам будет профинансирована в объеме 250−270 млн грн. На следующий год мы планируем даже немного увеличить, до 300 млн грн», — сказала Жовтяк.
В настоящее время максимальная сумма ваучера на обучение составляет 10 прожиточных минимумов, это 30 280 грн.
Если стоимость обучения превышает размер компенсации от государства, эту разницу получатель образования оплачивает самостоятельно.
В среднем стоимость ваучера составляет 14−15 тыс. грн в зависимости от специальности.
«Самая дорогая — психология. К примеру, в Киеве сложно найти учебное заведение, где хватит 30 тыс. грн на обучение по этой специальности. Но люди берут ваучеры и доплачивают самостоятельно», — добавила директор Службы занятости.
Сегодня по программе переквалификации от ДСЗУ можно пройти обучение 155 профессиям и специальностям. В этом году уже выдано почти 22,5 тыс. ваучеров.
Сберегайте деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Выбрать депозит

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.