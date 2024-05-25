Самые популярные специальности среди украинцев, получивших от государства ваучер на обучение — Finance.ua

Самые популярные специальности среди украинцев, получивших от государства ваучер на обучение Сегодня 20:16

Самые популярные специальности среди украинцев, получивших от государства ваучер на обучение

С начала 2024 года 9 тысяч украинцев получили государственные ваучеры на обучение. Государство профинансировало их обучение почти на 70 млн грн.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

«Ваучер на обучение — это возможность переобучения для человека, имеющего такое желание. В этом году уже 9 тысяч украинцев получили ваучер на обучение для овладения новой профессией или специальностью, или на совершенствование своих профессиональных навыков. На сегодняшний день мы профинансировали обучение по ваучеру на 70 млн грн. Это инвестиции государства в развитие человеческого капитала, которые позволят улучшить ситуацию на рынке труда и снизить структурную безработицу», — отметила Юлия Свириденко.

Самые популярные специальности и профессии

Среди специальностей и профессий, пользующихся наибольшей популярностью среди обучающихся по государственным ваучерам, выделяются следующие:

медсестры (2388 ваучеров);

повара (1051 ваучер);

дошкольное образование (590 ваучеров);

водители (549 ваучеров);

трактористы (386 ваучеров);

психологи (236 ваучеров);

медики (315 ваучеров);

кондитеры (265 ваучеров).

Больше всего ваучеров получили жители Днепропетровской, Львовской, Одесской, Сумской и Полтавской областей.

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Ваучеры можно использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в сферах:

ІТ-технологий;

строительства;

транспорта;

образования;

медицины;

сельского хозяйства;

социального обслуживания и т. п.

Получить их могут отдельные категории граждан, имеющих при этом профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службе занятости как безработные и не проходившие обучение на средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3 лет.

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