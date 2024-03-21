Спрос на переобучение среди ищущих работу значительно возрос — Госзанятости — Finance.ua
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Спрос на переобучение среди ищущих работу значительно возрос — Госзанятости

Казна и Политика
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Спрос на переобучение среди ищущих работу значительно возрос — Госзанятости
Спрос на переобучение среди ищущих работу значительно возрос — Госзанятости
Директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк заявляет о значительном росте спроса претендентов на работу на переобучение.
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«Очень увеличился, и мы видим мотивацию людей к переобучению. Здесь следует отметить, что сейчас делаем акцент на индивидуальном обслуживании каждого человека и каждого работодателя. Поэтому нам действительно есть что предложить людям в разных жизненных обстоятельствах: участникам боевых действий, внутренне перемещенным гражданам, людям с инвалидностью, работодателям. И речь не о выплате, а именно о переобучении», — рассказала Жовтяк в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, увеличился ли спрос на переобучение.
По ее словам, в настоящее время в портфеле Службы несколько пакетов услуг по переобучению.
Первый — это обучение зарегистрированных безработных, которое организуют по заказу работодателя или если у человека есть желание начать собственный бизнес.
«Наша главная цель — это не обучение ради обучения, а конкретный заказ работодателя и желание человека быть трудоустроенным. Такое обучение возможно и в учебных заведениях, и непосредственно у работодателя, что значительно ускоряет адаптацию человека к условиям предприятия», — пояснила она.
Второй пакет — это «Ваучер для обучения», то есть программа обучения для людей, не зарегистрированных в центре занятости как безработных: люди старше 45 лет; внутренне перемещенные лица; участники боевых действий; люди с инвалидностью; люди, в отношении которых установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины без ограничения возраста.
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«Действительно, эта программа произвела очень большой фурор, в хорошем смысле этого слова. Например, в 2019—2021 годах мы максимум выдавали 1 тыс. ваучеров на всю страну за год. В прошлом году мы выдали более 18 тыс. ваучеров. В этом году план 20 тыс. ваучеров, но я думаю, что мы его перевыполним, потому что уже сегодня выдано более 4 тыс. ваучеров», — заявила Жовтяк.
Глава ведомства рассказала, что среди популярных профессий и специальностей, которые выбирают люди для переобучения, на первом месте психология, далее следуют медсестринство, трактористы, электрогазосварщики, швеи и повара.
Кроме того, для подготовки и переподготовки участников боевых действий и людей, получивших инвалидность в результате войны, реализуют экспериментальный проект по обучению в учебных заведениях Службы занятости, из которых полноценно действуют восемь: в Ровно, Одессе, Днепре, Харькове, Львове, Полтаве, Сумах и Ивано-Франковске.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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