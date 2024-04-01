ТОП-10 интересных вакансий от украинских компаний: обучение и стажировка — Finance.ua

ТОП-10 интересных вакансий от украинских компаний: обучение и стажировка Сегодня 13:00 — Личные финансы

ТОП-10 интересных вакансий от украинских компаний: обучение и стажировка

Студенты старших курсов, выпускники, начинающие специалисты — для таких категорий соискателей предлагает budni.robota.ua вакансии. Стартовые условия, которые предлагают работодатели стажерам, молодым специалистам, достойны вашего внимания.

Киев, Одесса, Днепр, Белая Церковь, Чернигов, Ужгород, Мукачево, Львов, Ровно, Хмельницкий, Луцк, Запорожье, Кривой Рог, Винница, Николаев, Черкассы, Кропивницкий

Компания открывает набор на EMBARK — новую карьерную программу в отделе продаж для активной молодежи из разных уголков страны. Программа предусматривает 3 месяца интенсивной учебы и практики в полевой структуре коммерческой функции. Формат — только оффлайн.

На программу могут подать заявку студенты 4−6 курсов вузов и выпускники 2022−2023 годов.

Киев

INKOMPASS — это программа стажировки для студентов 3−6 курсов и выпускников 2023 года. Программа состоит из 2-х этапов по 6 месяцев каждый. После окончания первого этапа анонсируется оценка. Если результат будет успешным, студенты смогут продолжить стажировку, а после второго этапа получить офер.

Ищут студентов, владеющих английским на уровне Upper-Intermediate и выше, а также имеющих стабильную интернет-связь.

Старт программы — 3 июня 2024 года.

Киев

Банк приглашает присоединиться к команде специалистов. Среди будущих обязанностей: установление долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с бизнес-клиентами сегмента среднего и малого бизнеса; ведение переговоров и привлечение новых клиентов; координация всех видов банковских услуг для клиентов целевого сегмента; обеспечение качества их обслуживания; финансово-экономический анализ отчетности бизнес-клиентов.

Киев

Для совместного проекта «1+1 медиа» и «Киевстар» ищут стажера: помогать с заказом креативных материалов; сводить анализ по разным промо-активностям (пуши, промокоды, баннерная реклама); следить за обновлением контента и планировать промо; делать research и мониторинг местных и иностранных конкурентов, а также значимых событий в мире контента.

Тернополь

Сельскохозяйственная компания приглашает в команду. Среди требований к кандидатам: полное (неоконченное) высшее образование по направлению специализации Экономика/Финансы/Бухгалтерский учет; рассматривают студентов выпускных курсов; приветствуется знание налогового законодательства и правил бухгалтерского учета; уверенный пользователь Microsoft Excel; знание английского — не ниже Intermediate (приветствуется).

Киев

Юридическая фирма открывает вакансию. Основные пожелания к кандидатам: студент/ка последних лет обучения или выпускник/ца; желаемый опыт работы в юридической фирме; релевантный опыт работы в сфере конкурентного права (будет преимуществом); сильные аналитические навыки и навыки поиска; владение украинским и английским языками на высоком уровне (обязательно); практические навыки работы с Microsoft Office.

Киев

Международная компания приглашает студентов 3−6 курсов поучаствовать в программе стажировки в коммерческом отделе. Старт — апрель 2024 года. Продолжительность — 3 или 6 месяцев. Тип занятости — неполный или полный день, есть возможность работать удаленно.

Киев

Компания объявляет о запуске 6-месячной оплачиваемой программы стажировки в направлении «Торговый маркетинг» и приглашает студентов 3−6 курсов начать свою карьеру.

Прилуки

Компания приглашает пройти стажировку на фабрике вместе с талантливыми профессионалами. Анонсируется: официальное трудоустройство; конкурентная заработная плата; проживание для работников из других городов; компенсация питания; спортзал; профессиональная команда и возможность развития; международный опыт — обмен опытом с коллегами из других стран.

Киев

Годичная программа развития для молодежи от PepsiCo — это оплачиваемая стажировка, позволяющая студентам и выпускникам применить приобретенные знания в условиях реального бизнеса и построить карьеру в международной компании.

Справка Finance.ua:

20 марта народные депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении законопроект № 10 399. Он предусматривает изменения в финансировании получения высшего образования: документ используется принципом «деньги следуют за студентом» и устраняет жесткое разделение на «бюджетников» и «контрактников».

Что изменится. Студенты получат возможность обучаться по системе софинансирования, когда часть средств за них будет платить государство в форме государственного гранта или льготного долгосрочного кредита, а другая будет финансироваться за счет физических (юридических) лиц.

В то же время, государственный и региональный заказ сохранят — часть мест отведут для уязвимых категорий абитуриентов, согласно установленным квотам. Предусмотрено, что правила размещения государственного заказа в высших учебных заведениях со специфическими условиями обучения и в военных учебных подразделениях высшего образования не изменятся.

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