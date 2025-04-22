Кабмин направит 830 млн гривен на обустройство укрытий в учебных заведениях — Finance.ua
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Кабмин направит 830 млн гривен на обустройство укрытий в учебных заведениях

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Кабмин направит 830 млн грн субвенции регионам на обустройство укрытий в учебных заведениях. Средства получат 15 общин, а также Херсонская, Запорожская и Хмельницкая области.
Кабинет министров распределит 830 млн гривен субвенции регионам, чтобы продолжить работу по обустройству укрытий и безопасных условий в учебных заведениях. Средства получат 15 общин, в том числе Херсонская, Запорожская и Хмельницкая области. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин распределил 829 млн 245,663 тыс. гривен из государственного бюджета по местным бюджетам на реализацию публичного инвестиционного проекта на обустройство безопасных условий в учреждениях общего среднего образования (обустройство укрытий), в частности, военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеях, лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году.
По материалам:
УНН
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