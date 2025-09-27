0 800 307 555
ру
Neuralink начнет клинические испытания импланта, который «переводит» мысли в текст

Мир
15
Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, в октябре этого года планирует начать клинические испытания в США. Ее имплант должен считывать сигналы мозга и превращать их в текст, открывая новые возможности для людей с нарушениями речи.
Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности

Президент компании DJ Seo во время выступления в Сеуле заявил, что в ближайшее время Neuralink начнет тестирование системы, которая позволит «читать» слова, еще до того, как они будут озвучены.
По его словам, в течение 3−4 лет компания видит сценарий, когда первый здоровый пациент сможет получить такой имплант, а к 2030 году технология может стать доступна широкому кругу пользователей.
Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) уже предоставило Neuralink разрешение на проведение испытаний экспериментального устройства.
В настоящее время компания ведет еще пять клинических исследований, где импланты позволяют управлять компьютерами и роботизированными протезами.
Ни один из подобных имплантов, считывающих речевые сигналы непосредственно с мозга, пока не доступен коммерчески.
В Neuralink отмечают, что первоочередная цель — помощь пациентам с серьезными медицинскими состояниями, но в долгосрочной перспективе компания стремится создать потребительскую технологию для расширения человеческих возможностей.
По материалам:
Mind
