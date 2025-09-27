Neuralink начнет клинические испытания импланта, который «переводит» мысли в текст 27.09.2025, 02:13 — Мир

Neuralink начнет клинические испытания импланта, который «переводит» мысли в текст

Компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, в октябре этого года планирует начать клинические испытания в США. Ее имплант должен считывать сигналы мозга и превращать их в текст, открывая новые возможности для людей с нарушениями речи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности

Президент компании DJ Seo во время выступления в Сеуле заявил, что в ближайшее время Neuralink начнет тестирование системы, которая позволит «читать» слова, еще до того, как они будут озвучены.

Читайте также Мозговой чип Neuralink получили уже более десятка человек по всему миру

По его словам, в течение 3−4 лет компания видит сценарий, когда первый здоровый пациент сможет получить такой имплант, а к 2030 году технология может стать доступна широкому кругу пользователей.

Американское управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) уже предоставило Neuralink разрешение на проведение испытаний экспериментального устройства.

В настоящее время компания ведет еще пять клинических исследований, где импланты позволяют управлять компьютерами и роботизированными протезами.

Читайте также OpenAI планирует создать конкурента Neuralink

Ни один из подобных имплантов, считывающих речевые сигналы непосредственно с мозга, пока не доступен коммерчески.

В Neuralink отмечают, что первоочередная цель — помощь пациентам с серьезными медицинскими состояниями, но в долгосрочной перспективе компания стремится создать потребительскую технологию для расширения человеческих возможностей.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.