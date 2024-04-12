Ставки по гривневым депозитам упадут еще ниже — Finance.ua

Ставки по гривневым депозитам упадут еще ниже Сегодня 10:30 — Кредит&Депозит

Ставки по гривневым депозитам упадут еще ниже

Обещание НБУ продолжить уменьшение учетной ставки уже давит на депозитные ставки физлиц, которые банки начали снижать.

Об этом заявили банкиры в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Государственные банки более активно продвигаются с точки зрения снижения ставок. Мы уже с начала года дважды снижали ставки. И ставка у нас сейчас уже 13−14%. Планируем, что к концу года тренд будет идти вниз. И на пару процентов еще, пожалуй, мы будем спускаться», — заявила руководитель розничного бизнеса Сенс Банка Юлия Тур.

Это провоцирует клиентов разместить вклад именно сейчас, не дожидаясь еще большего снижения ставок.

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«Клиенты понимают, что ставки будут уменьшаться, и стараются поскорее разместиться. Мы тоже корректируем свои ставки в сторону уменьшения», — предупредил директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Начальник департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрий Замотаев говорит, что этот тренд охватит все банки.

«Ставки уже идут вниз, другие банки подтянутся в ближайшее время», — сказал он.

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Опытные вкладчики пользуются этой ситуацией.

«Все сейчас пытаются оформить новые депозиты по еще довольно высокой ставке по сравнению с той, которая будет через месяц. И у нас уже на 10−15% выросло количество новых клиентов, которые обращаются в банк именно для получения условно повышенной ставки», — отметил Дмитрий Замотаев.

Заместитель председателя правления Таскомбанка Артур Муравицкий отмечает, что НБУ будет постепенно снижать учетную ставку, поэтому ставки по гривневым депозитам также будут постепенно снижаться.

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«Я бы советовал не затягивать с принятием решения и вкладывать, если это небольшие чеки — 100−200 тыс. грн, на гривневые вклады и не волноваться, поскольку инфляция ниже депозитных ставок. Удорожание доллара на горизонте 2024−2025 годов будет 41−42 грн/$ по макропрогнозам, поэтому человек не потеряет свои средства в гривне и имеет возможность до 10% заработать в зависимости от ставок банка, который он выбирает», — уверен Артур Муравицкий.

Директор департамента трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль подчеркнул, что только за прошлую неделю несколько банков снизили ставки.

«Эта тенденция будет продолжаться, и другие банки тоже отреагируют. НБУ будет продолжать снижение учетной ставки, чтобы заставить банки перестать вкладываться в депозитные сертификаты и идти в более долгосрочные ценные бумаги, в частности военные облигации, которые сейчас уже плюс-минус сравнялись по доходности. И если будет еще несколько снижений учетной ставки, ОВГЗ станут интереснее», — уверен Дмитрий Коваль.

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«Банки будут реагировать — ставки пойдут вниз. Клиенты с достаточно большими депозитными портфелями начнут искать альтернативу: военные облигации или другие инструменты инвестирования. Клиенты с небольшими депозитами как размещали вклады, так и продолжат это делать. Их стратегия — это не заработок, а сохранность этих средств. И небольшим бонусом являются те проценты, которые они зарабатывают на них», — считает Дмитрий Коваль.

Заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса Коминбанка Борис Рафалович объясняет, сколько смогут заработать вкладчики.

«В банках с частным капиталом депозитные ставки — 14−15% годовых. Чистыми после уплаты налогов клиент сможет заработать 11−12% за год. Инфляция, по разным оценкам, будет от 8−10% до 3−4%. То есть инфляция, даже на уровне 5−8%, часть этого дохода съест. А заработок до 5% за минусом инфляции нельзя назвать заработком, который будет побуждать клиента размещать больше вкладов», — говорит Борис Рафалович.

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Номинальный чистый доход на уровне 10% все еще интересен клиентам.

Пока клиент по депозитам сможет зарабатывать чистыми до 10% годовых, они будут менее активно искать альтернативу депозитам в форме ОВГЗ, валюты или покупки недвижимости с целью заработка на аренде, — говорит Борис Рафалович. — Мы в своих прогнозах закладывали ставки 13−14% на конец года по вкладам на 6−12 месяцев. Более 90% наших вкладов входят именно в эти сроки".

«Есть пул клиентов, которые размещают депозит на год — два и таким образом страхуют свои процентные риски, но таких клиентов немного в портфеле. Больше все же сосредоточены на сроках до 6 месяцев», — говорит Юлия Тур.

Дмитрий Замотаев ожидает к концу лета учетную ставку НБУ на уровне 14%.

Поэтому клиенты должны ориентироваться, что даже ставку 15%, вероятнее всего, не будет предлагать ни один банк. Ставки будут уменьшаться, и до конца года они будут где-то в районе 13−14% по наилучшему предложению на рынке", — спрогнозировал представитель банка «Глобус».

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Фінансовий клуб По материалам:

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