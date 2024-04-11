Банкиры оценили влияние мобилизации на депозитный рынок — Finance.ua
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Банкиры оценили влияние мобилизации на депозитный рынок

Кредит&Депозит
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Банкиры оценили влияние мобилизации на депозитный рынок
Банкиры оценили влияние мобилизации на депозитный рынок
Первая финансовая реакция украинцев на возможность блокирования счетов «уклонистов» от мобилизации была умеренной.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
Новый мобилизационный закон влияет на поведение мужского населения. Но это не носит системный характер. Мы увидели, что определенная прослойка мужчин, когда появилась информация об аресте счетов, показали определенные ситуативные отливы, которые были в январе и частично в начале февраля. Дальше ситуация успокоилась, и мы на конец первого квартала не видим этого фактора среди причин снятия депозитов", — рассказал заместитель председателя правления по розничному бизнесу Коминбанка Борис Рафалович.
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Другие банки также говорят об отдельных несистемных проявлениях проблем.
«Мы наблюдали эту ситуацию, анализировали ее. Есть некоторые единичные случаи нервного поведения, но это не массовый сектор. Поэтому по портфелю мы не почувствовали никаких изменений», — заявила руководительница розничного бизнеса Сенс Банка Юлия Тур.
«Это единичные случаи. С точки зрения утечки мы не почувствовали негатива от этого закона», — заявил начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.
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По его словам, мужчины даже не выносили средства за пределы банка.
«Клиенты в этом случае даже не снимают средства и не уходят из банка, они обращаются за переоформлением депозита на жену или дочь», — пояснил Дмитрий Замотаев.
«Было несколько обращений. Также мы рассматривали досрочное расторжение и переоформление их в нашем банке», — отметил директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Справка Finance.ua:

  • ранее Национальный банк сообщил о росте объемов наличной валюты у населения и бизнеса на 50%. За январь-февраль 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 3,1 млрд долларов, за соответствующий период 2023 года — в 2,1 млрд долларов;
  • как сообщил Фонд гарантирования вкладов, по состоянию на 1 марта 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 208,1 млрд грн, что на 13,1 млрд грн больше показателя месяцем ранее;
  • увеличение финпомощи для Украины может привести к стабилизации гривневых вкладов и сохранению существующих ставок. Ожидается, что акционные предложения останутся в пределах 10% общего количества депозитов, а коррекция ставок может произойти уже в апреле, однако общие тенденции остаются постоянными.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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