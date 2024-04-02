Лучшие условия в банках для обслуживания юрлиц (результаты FinAwards) — Finance.ua

Лучшие условия в банках для обслуживания юрлиц (результаты FinAwards) Сегодня 19:40 — Личные финансы

Лучшие условия в банках для обслуживания юрлиц (результаты FinAwards)

29 марта в Киеве прошла седьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются одни из крупнейших финансовых порталов Украины Finance.ua и «Минфин».

О премии. FinAwards — премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний. За предыдущие 6 лет премии было вручено более 630 наград.

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В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим и вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

Лучший банк для юридических лиц

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучший банк для юридических лиц». В ней соревновались банки, предоставляющие наиболее выгодные и эффективные финансовые услуги для предприятий и юридических лиц.

Ощадбанк. Лучшим в обслуживании юрлиц признали

Член правления Ощадбанка, ответственный за микро-, малый и средний бизнес — Наталья Буткова-Витвицкая с наградой FinAwards.

Среди условий обслуживания , которые предлагает Ощадбанк юридическим лицам:

стоимость открытия счета: 0 грн;

абонплата/пакетное обслуживание в месяц: от 299 грн;

комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения денежных средств: 0 грн;

комиссия за платеж на юр. лицо в операционное время за пределы банка: до 100 000 грн — от 1 грн, от 100 000 — 12 грн;

комиссия за выдачу наличных с текущего счета/карточного счета: с текущего счета в национальной валюте — от 0,9%, с карточного счета (корп. карта) в сети заведений и АТМ — 0,75%, мин. 5 грн;

возможность получения овердрафта. Макс. сумма: с залогом — сумма ограничена только оборотами на счету. Без залога до 10 млн грн;

пользование овердрафтом от 18,59% годовых;

зарплатный проект.

Как сообщается, количество активных клиентов ММСБ Ощадбанка составило более 224 тысяч. По состоянию на конец прошлого года их количество увеличилось на 16 тысяч компаний и ФЛП.

Ощадбанк достиг существенного роста соответствующего кредитного портфеля: он увеличился на 26% и составил 22 млрд грн.

Также Ощадбанк остается одним из ключевых банков по поддержке бизнеса и экономики Украины, профинансировав 4,5 тысячи предприятий, в которых работают более 120 тысяч украинцев. Общая сумма предоставленных им средств составляет 13,3 млрд грн, из них 6,9 млрд грн направлено на финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий и обеспечение потребностей аграриев, в том числе посевной кампании.

Для обеспечения качественного обслуживания клиентов ММСБ в банке введен институт персональных менеджеров.

«Мы понимаем, что украинский бизнес сейчас как никогда нуждается в финансовой поддержке. Именно поэтому мы объединяем всех заинтересованных партнеров из центральных и местных органов власти, международных организаций для сохранения и развития предприятий. Мы гордимся, что, несмотря на войну, многие украинцы не закрыли бизнес, и делаем все от нас зависящее, чтобы военное время не помешало дальнейшему развитию украинской экономики. Благодарю всю команду бизнес-линии ММСБ за устойчивость и профессионализм», — отметила Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ.

ПриватБанк занял второе место благодаря таким занял второе место благодаря таким условиям для юрлиц:

стоимость открытия счета: онлайн на сайте — бесплатно, в отделении 150 грн;

абонплата/пакетное обслуживание в месяц: 225 — 750 грн в зависимости от тарифного пакета;

комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения денежных средств: 0 грн;

комиссия за платеж на юрлицо в операционное время за пределы банка: от 5 до 15 грн в зависимости от тарифа;

комиссия за выдачу наличных с текущего счета/карточного счета: 1%;

возможность получения овердрафта. Макс. сумма 4 000 000 грн для автоматического, без ограничения для стандартного;

пользование овердрафтом от 20% до 27% годовых (ежеквартальный пересмотр ценовых параметров в течение действия договора);

зарплатный проект.

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Также в тройку лидеров вошло АО «Кредобанк». Вот что он предлагает юридическим лицам:

стоимость открытия счета: 0 грн;

абонплата/пакетное обслуживание в месяц: 0 грн;

комиссия за обслуживание счета при отсутствии движения денежных средств: 0 грн;

комиссия за платеж на юрлицо в операционное время за пределы банка: от 1 грн;

комиссия за выдачу наличных с текущего счета/карточного счета: 1%;

возможность получения овердрафта. Макс. сумма — бланковый овердрафт в размере до 70% от среднемесячного дохода, но не более 5 млн грн. Овердрафт под обеспечение в размере до 180% среднемесячного дохода;

пользование овердрафтом от 20% годовых;

зарплатный проект.

Подробнее можно почитать здесь

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможным и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины), крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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