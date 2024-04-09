Нацбанк изменяет параметры для расчета лимита приобретения банками 3-месячных депсертификатов — Finance.ua
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Нацбанк изменяет параметры для расчета лимита приобретения банками 3-месячных депсертификатов

Кредит&Депозит
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Нацбанк изменяет параметры для расчета лимита приобретения банками 3-месячных депсертификатов
Нацбанк изменяет параметры для расчета лимита приобретения банками 3-месячных депсертификатов
Национальный банк с 19 апреля изменяет параметры расчета лимита приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов (ДС).
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Национальный банк Украины вносит изменения в параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов», — говорится в сообщении.
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Напомним, Нацбанк объявил о намерении изменить параметры для расчета лимита приобретения ДС во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике 14 марта.
Тогда в НБУ сообщили, что снижают ставку по трехмесячным ДС на 1,5 п. п. — до 17,5%. Кроме того, уменьшают ставку по кредитам рефинансирования на 1,5 п. п. — до 19,5%. Ставка по ДС овернайт и дальше будет соответствовать уровню учетной ставки.

Что изменится

С 19 апреля 2024 года для определения лимита вложений банков в трехмесячные ДС прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней будет рассчитываться за последние 12 месяцев, а не с 4 апреля 2023, как это происходит сейчас.
Остальные параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных ГС останутся неизменными.

Для чего это необходимо

По оценкам НБУ, соответствующие изменения будут стимулировать банки наращивать портфели срочных гривневых депозитов населения, что важно для поддержания курсовой устойчивости и защиты международных резервов.
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Напомним, по данным НБУ, в феврале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 208 млрд гривен. Большинство вкладов было в гривне: 57,9 млн вкладов на 780 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 427 млрд гривен.
Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 452,6 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,1 млн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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