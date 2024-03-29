Что происходит с гривневыми депозитами — Finance.ua

Что происходит с гривневыми депозитами Сегодня 16:01 — Кредит&Депозит

Что происходит с гривневыми депозитами

В начале апреля ставки по гривневым вкладам будут в основном оставаться на стабильном уровне. Однако уже со второй половины месяца следует ожидать незначительной коррекции доходности.

Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 каналу.

Банкир акцентирует внимание, что, по данным Независимой ассоциации банков, с февраля 2023 по февраль 2024 г. объем гривневых депозитов в банках вырос на 14%. То есть на 133 миллиарда гривен. В то же время валютные депозиты сократились на 1%.

«Пока можно констатировать, что в апреле произойдут важные изменения. Ожидается, что по сравнению с мартом рост гривневых вкладов составит до 3−5%, а с начала года увеличение гривневых вкладов может достичь отметки в 12−14%», — пояснил он.

Замотаев прогнозирует, что средние ставки по гривневым вкладам уже во второй половине апреля претерпевают коррекцию. Это связано с тем, что ставка по 3-месячным депозитным сертификатам как основа для формирования ставок по гривневым вкладам была снижена с 19% до 17,5%.

«К середине апреля граждане еще могут успеть оформить гривневые вклады по наиболее выгодным ставкам со средней доходностью до 13,5% годовых — депозиты сроком от 3 до 6 месяцев и 12,5 — 13% годовых — вклады от 9 до 12 месяцев», — прогнозирует Замотаев.

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Банкир рассказывает, что в течение первой половины апреля можно воспользоваться действием «акционных» вкладов с максимальной доходностью до 16% годовых, однако такие депозиты будут иметь точечный эффект, а не системный. То есть их количество будет незначительным, действие ограничено во времени и некоторыми дополнительными условиями банков, которые их вводят.

Чистая прибыль от гривневых вкладов, как и в марте, по мнению Замотаева, составит в среднем 5 — 6%. Значение рассчитано с учетом банковских комиссий и уровня инфляции, которая с начала года не превысила 1%, а в годовом исчислении сократилась до 4,5%.

В какой валюте лучше держать сбережения

Замотаев уточняет, что популярность валютных вкладов, хоть и очень медленно, но все же будет снижаться в течение апреля. Сейчас именно гривневые депозиты являются наиболее понятным, простым и выгодным способом получения пассивной прибыли.

«Учитывая чистую прибыль, гривневые депозиты останутся почти безальтернативным и наиболее выгодным способом для получения максимальной пассивной прибыли», — заключает банкир.

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Для сравнения: чистый доход по гривневым депозитам почти в 3 раза превышает прибыль по вкладам в долларах и евро, доходность которых составляет в среднем 1,8% и 1,6% соответственно.

Снижение ставки по 3-месячным депсертификатам заставит комбанки прибегнуть к коррекции доходности по основным депозитным программам. Уже со второй половины апреля средние ставки по вкладам составят:

депозит от 3 до 6 месяцев — 12,5% (максимальные до 16% годовых);

от 6 до 12 месяцев — 12% (максимальные до 15% годовых).

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Телеканал 24 По материалам:

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