Сумма вкладов физлиц в банках: как увеличилась в феврале — Finance.ua

Сумма вкладов физлиц в банках: как увеличилась в феврале Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Сумма вкладов физлиц в банках: как увеличилась в феврале

1 208,1 млрд грн, что на 13,1 млрд грн больше показателя месяцем ранее. Как сообщил Фонд гарантирования вкладов по состоянию на 1 марта 2024 года, общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало марта:

вклады в национальной валюте — 780,8 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 427,3 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 марта 2024 составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 133,9 млрд грн (11,1% от общей суммы вкладов). Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

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Напоминаем, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

Напомним, НБУ сообщал , что снижение учетной ставки не окажет особого влияния на уровень депозитных процентов. 14 марта правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5%. Регулятор утверждает, что ставки по депозитам по-прежнему будут давать населению возможность защитить свои средства от инфляции.

Нацбанк также сообщал, что прошлый год был рекордным по увеличению депозитов в банковской системе, в том числе в гривне — 20,5%, и они достигли своего исторического максимума общей суммой — 711 млрд грн.

Справка Finance.ua:

Увеличение финпомощи для Украины может привести к стабилизации гривневых вкладов и сохранению существующих ставок. Ожидается, что акционные предложения останутся в пределах 10% общего количества депозитов, а коррекция ставок может произойти уже в апреле, однако общие тенденции остаются постоянными.

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что положительные новости о получении макрофинансовой помощи положительно отразятся не только на экономике страны, но и на деятельности банков и развитии основных банковских продуктов, которыми являются кредитные и депозитные программы.

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