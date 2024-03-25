Сумма вкладов физлиц в банках: как увеличилась в феврале — Finance.ua

Сумма вкладов физлиц в банках: как увеличилась в феврале
Как сообщил Фонд гарантирования вкладов по состоянию на 1 марта 2024 года, общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 208,1 млрд грн, что на 13,1 млрд грн больше показателя месяцем ранее.
Читайте также
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало марта:
- вклады в национальной валюте — 780,8 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте — 427,3 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 марта 2024 составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 133,9 млрд грн (11,1% от общей суммы вкладов). Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.
Напоминаем, с 13 апреля 2022 года, в день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц», во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.
После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.
Напомним, НБУ сообщал, что снижение учетной ставки не окажет особого влияния на уровень депозитных процентов. 14 марта правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5%. Регулятор утверждает, что ставки по депозитам по-прежнему будут давать населению возможность защитить свои средства от инфляции.
Нацбанк также сообщал, что прошлый год был рекордным по увеличению депозитов в банковской системе, в том числе в гривне — 20,5%, и они достигли своего исторического максимума общей суммой — 711 млрд грн.
Справка Finance.ua:
- Увеличение финпомощи для Украины может привести к стабилизации гривневых вкладов и сохранению существующих ставок. Ожидается, что акционные предложения останутся в пределах 10% общего количества депозитов, а коррекция ставок может произойти уже в апреле, однако общие тенденции остаются постоянными.
- Банкир Дмитрий Замотаев рассказал, что положительные новости о получении макрофинансовой помощи положительно отразятся не только на экономике страны, но и на деятельности банков и развитии основных банковских продуктов, которыми являются кредитные и депозитные программы.
Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua 💰
Поделиться новостью