Объем ипотечных кредитов в январе 2024 года более чем вдвое превысил показатель 2023 года (регионы, инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Объем ипотечных кредитов в январе 2024 года более чем вдвое превысил показатель 2023 года (регионы, инфографика)

Кредит&Депозит
16
Объем ипотечных кредитов в январе 2024 года более чем вдвое превысил показатель 2023 года (регионы, инфографика)
Объем ипотечных кредитов в январе 2024 года более чем вдвое превысил показатель 2023 года (регионы, инфографика)
Банки Украины в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд гривен.
Об этом пишет НБУ.
Читайте также
Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года) сократился на треть, в то же время более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за январь 2023 года).
Объем ипотечных кредитов в январе 2024 года более чем вдвое превысил показатель 2023 года (регионы, инфографика)
О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали семь банков, которые кредитовали приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.
Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя» (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы);
В опросе в феврале 2024 года ответы предоставили 35 банков с долей 98,2% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.
Читайте также
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе третий месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Регионы

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в январе выдано
  • в г. Киев и Киевской области — 300 договоров на общую сумму 555 млн грн (50% от общего объема),
  • Одесской (49 договоров на 71,6 млн грн),
  • Львовской (32 на 59,4 млн. грн)
  • Винницкой (32 на 53,6 млн. грн) областях.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратная.
  • В 2023 году объем ипотечных кредитов вырос в 5 раз до 9,1 млрд гривен, а количество — в 3 раза до 6,1 тыс. кредитов.
  • В 2022 году количество ипотечных кредитов сократилось в 5,3 раза до 2009, при этом 2/3 кредитов было выдано до начала войны.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Кредит онлайн на карту 💰

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.