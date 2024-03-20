Объем ипотечных кредитов в январе 2024 года более чем вдвое превысил показатель 2023 года (регионы, инфографика) — Finance.ua

Объем ипотечных кредитов в январе 2024 года более чем вдвое превысил показатель 2023 года (регионы, инфографика) Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Объем ипотечных кредитов в январе 2024 года более чем вдвое превысил показатель 2023 года (регионы, инфографика)

Банки Украины в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд гривен.

Об этом пишет НБУ.

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем (декабрем 2023 года) сократился на треть, в то же время более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года (за январь 2023 года).

О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали семь банков, которые кредитовали приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.

Движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя» (почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках этой программы);

В опросе в феврале 2024 года ответы предоставили 35 банков с долей 98,2% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

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Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе третий месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Регионы

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в январе выдано

в г. Киев и Киевской области — 300 договоров на общую сумму 555 млн грн (50% от общего объема),

Одесской (49 договоров на 71,6 млн грн),

Львовской (32 на 59,4 млн. грн)

Винницкой (32 на 53,6 млн. грн) областях.

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Справка Finance.ua:

во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была обратная.

В 2023 году объем ипотечных кредитов вырос в 5 раз до 9,1 млрд гривен, а количество — в 3 раза до 6,1 тыс. кредитов.

В 2022 году количество ипотечных кредитов сократилось в 5,3 раза до 2009, при этом 2/3 кредитов было выдано до начала войны.

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