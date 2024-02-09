Ипотека в 2023 году: украинцы взяли ипотечных кредитов в 5 раз больше, чем в 2022 году — Finance.ua
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Ипотека в 2023 году: украинцы взяли ипотечных кредитов в 5 раз больше, чем в 2022 году

Кредит&Депозит
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Ипотека в 2023 году: украинцы взяли ипотечных кредитов в 5 раз больше, чем в 2022 году
Ипотека в 2023 году: украинцы взяли ипотечных кредитов в 5 раз больше, чем в 2022 году
Банки Украины в 2023 году выдали 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах, сообщает пресс-служба Национального банка.
О выдаче новой ипотеки в декабре проинформировали 8 банков, которые кредитовали приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости. В то же время несколько росло количество сделок на первичном рынке.
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«Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом вырос почти в пять раз, а количество сделок утроилось», — говорится в сообщении.
В Нацбанке отмечают, что движущей силой ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы «єОселя» (почти все кредиты в течение года предоставлены в рамках программы).

Средняя процентная ставка

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре осталась на уровне ноября — 7,6%, в то же время год назад в декабре 2022 года — 8,3%.

Где выдали больше всего ипотечных кредитов

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в 2023 году выдали в:
  • г. Киев и Киевской области — 2664 договора на общую сумму 4,5 млрд грн (50% от общего объема);
  • Львовской (314 договоров на 518 млн грн);
  • Ровенской (344 на 461 млн грн);
  • Винницкой (304 на 455 млн грн).
Инфографика: НБУ
Инфографика: НБУ

Справка Finance.ua:

  • во время войны изменился портрет типичного ипотечного заемщика — за кредитами все чаще обращаются молодые семьи без детей. До войны ситуация была противоположной;
  • банки Украины в ноябре 2023 года выдали 937 ипотечных кредитов на общую сумму 1,5 млрд грн. Средняя ставка по ипотечным кредитам в ноябре составила 7,6%;
  • первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева сообщала, что ипотека становится более выгодной для украинцев. Благодаря улучшению общей экономики страны, купить свою недвижимость в Украине со временем будет легче.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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