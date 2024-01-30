«єОселя»: С начала года украинцы взяли ипотеки на 1 млрд грн — Finance.ua

«єОселя»: С начала года украинцы взяли ипотеки на 1 млрд грн Сегодня 08:38 — Кредит&Депозит

«єОселя»: С начала года украинцы взяли ипотеки на 1 млрд грн

За первый месяц 2024 года 575 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе «єОселя» на 1 млрд грн. С начала действия программы кредиты уже получили 6900 семей на общую сумму 10,4 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.

«С начала действия программы „єОселя“ кредиты на приобретение жилья взяли уже 6 900 украинских семей на 10,4 млрд грн. Только за первый месяц текущего года банки выдали ипотечных кредитов на 1 млрд грн 575 семьям. Треть из них получены на условиях массовой ипотеки — под 7%. Такой кредит могут взять все украинцы, не имеющие собственного жилья или нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В то же время военные, медики, педагоги и ученые могут взять кредит по программе на льготных условиях — под 3%», — отметила Надежда Бигун.

В частности, на прошлой неделе украинцы получили по программе «єОселя» 169 кредитов на 289 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 88 военнослужащих и силовиков, 12 педагогов, 11 медиков и 2 ученых;

кредиты под 7% получили 43 украинца без собственного жилья, 9 ВПЛ и 4 ветерана.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (131 кредит) и у застройщика (35). Также 3 украинца взяли кредиты на покупку строящейся квартиры.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жильцы:

Киевской области — 53;

города Киева — 42;

Одесской области — 13;

Львовской области — 11;

Днепропетровской области — 8.

Справка Finance.ua:

воспользоваться программой доступного кредитования сегодня могут как представители отдельных профессий, так и граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие улучшить его условия;

для военнослужащих ВСУ по контракту, учителей, медиков и ученых льготная ставка составляет 3% годовых. Для других категорий — участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ, других граждан — ставка ипотеки составляет 7%;

Правительство разрабатывает несколько льготных программ для обеспечения украинцев доступным жильем. Кроме уже существующей программы «єОселя», появятся механизмы «Аренда с правом выкупа» и «Социальная аренда».



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