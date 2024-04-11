Рост депозитов населения затормозил — Finance.ua

Рост депозитов населения затормозил Сегодня 19:02 — Кредит&Депозит

Рост депозитов населения затормозил

Портфель депозитов физлиц в 2024 году будет расти медленнее, чем в прошлом году.

Этот прогноз сделали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Глобального снижения или оттока депозитов не произойдет, но будет, наверное, некоторая стагнация. То есть расти теми темпами, которыми росла в прошлом году, банковская система не будет», — ожидает директор департамента трайба некредитных продуктов ПУМБ Дмитрий Коваль.

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Заместитель председателя правления Таскомбанка Артур Муравицкий сообщил, что в 2023 году выросли портфели почти всех банков — в целом на 16%.

«Динамика у каждого разная: в среднем от 10% до 30%, в зависимости от агрессивности политики банка, его стратегии и т. д. », — пояснил банкир. «В 2024 году тренд на рост депозитов в банках так или иначе продолжится», — уверен Артур Муравицкий.

Но сейчас темпы роста быстро тормозят. «Прирост срочных средств физлиц по банковской системе начал уменьшаться. В прошлом году был прирост 6−7%, сейчас около 1%. За два месяца банковская система снизила прирост средств в шесть раз», — заявил начальник департамента розничного бизнеса банка «Глобус» Дмитрий Замотаев.

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Конечно, это может быть временно, но банкир ожидает худшего. «С одной стороны, есть позиция, что это временный фактор, и сейчас мы развернемся и начнутся приросты на уровне прошлогодних. Но все же больше похоже на то, что показатели прошлого года банковской системе не удастся повторить. Мы подходим к той черте, когда прирост будет достаточно несущественным», — предупреждает Дмитрий Замотаев.

«Прирост будет, но он откорректируется в меньшую сторону», — поддержал коллегу директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Государственный Сенс Банк уверен, что на динамику притока влияет размер ставок.

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«Мы реагируем на изменение учетной ставки НБУ и снижаем процентную ставку по депозитам. Поэтому мы не наблюдаем большого прироста портфеля в этом году. Наш портфель более дешевый. Мы не так агрессивны, как наши коллеги с частным капиталом. У нас нет устойчивого роста большого, но и падения мы тоже не ощущаем», — сообщила руководительница розничного бизнеса Сенс Банка Юлия Тур.

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Фінансовий клуб По материалам:

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