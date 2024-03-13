Какими услугами банков пользуются украинцы за рубежом — Finance.ua

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Какими услугами банков пользуются украинцы за рубежом

Финтех и Карты
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Какими услугами банков пользуются украинцы за рубежом
Какими услугами банков пользуются украинцы за рубежом
Украинские беженцы в ЕС продолжают кредитоваться в украинских банках.
Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
Наибольшим спросом со стороны украинцев в ЕС пользуются услуги украинских банков:
  • переводы средств;
  • снятие наличных денег;
  • обмен валют;
  • сбережения;
  • кредитование.
«Нельзя забывать, что наши клиенты, находящиеся за границей, тоже нуждаются в кредитах и пользуются ими», — заявил директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев.

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По его словам, паттерны поведения этих заемщиков не сильно отличаются от кредитного поведения клиентов, оставшихся в Украине. «Чаще всего это потребительское кредитование — покупка товаров в кредит в интернет-магазинах путем оплаты по частям. Кредиты берут на два-три месяца», — отметил Денис Воробьев.
Но новым клиентам сложно получить кредит: банки охотно кредитуют только старых клиентов. «Кредиты выдаем только клиентам, имеющим регулярные поступления, которые мы видим. Но ситуация будет меняться», — говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

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«Больше ориентируемся на действующих клиентов, на их обороты. Предоставляем лимиты на кредитные карты, в том числе виртуальные», — сообщил директор департамента информационной аналитики клиентского портфеля Сенс Банка Борис Зозуля.
Украинцы продолжают пользоваться в ЕС не только кредитными картами, но и дебетными. «Это в основном получение зарплаты или социальных выплат. Пользуются услугой оплаты коммунальных услуг, потому что у них в основном осталось жилье в Украине. И им требуются услуги по переводу средств. Снятие наличности не так популярно, потому что это дополнительные комиссии, которые больше, чем по переводам», — рассказала заместитель председателя правления банка «Глобус» Анна Довгальская.

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Сервисные услуги тоже нужны клиентам. «Все сервисные операции — пополнить, получить выписку, чтобы показать при съеме жилья. Многие заказывают пластиковую карту, чтобы снимать средства в банкомате», — отметил Денис Воробьев.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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