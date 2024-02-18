Стало известно, сколько денег выделило правительство на обеспечение программ содействия занятости — Finance.ua

Стало известно, сколько денег выделило правительство на обеспечение программ содействия занятости Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Стало известно, сколько денег выделило правительство на обеспечение программ содействия занятости

В Украине продолжают активную работу над обеспечением как можно большего количества украинцев возможностями получить работу, запустить собственное дело или овладеть новой специальностью. На поддержку программ содействия занятости правительство выделило в этом году 7 млрд гривен.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Минэкономики внедряет ряд программ поддержки, чтобы украинское общество стало еще более инклюзивным. В них входят: пособие по трудоустройству, профессиональное обучение, ваучеры, гранты и микрогранты, программы компенсаций для работодателей. Общий бюджет всех этих программ содействия занятости на 2024 год — 7 миллиардов гривен.

«В прошлом году Государственная служба занятости активно преодолевала один из наибольших вызовов, который предстал перед нами — структурная безработица. За прошлый год специалисты ГСЗ предоставили услуги 665 тысячам украинцев. Из них — 295 тысяч нашли новую работу. В прошлом году мы смогли помочь с работой свыше 59 тысяч ВПЛ, 35 ​​тысячам людей с инвалидностью и 6 тысячам участников боевых действий. Еще около 33 тысяч человек смогли пройти профессиональное обучение и овладеть новой актуальной на рынке труда профессией», — рассказала министр.

Какие программы планируют финансировать в 2024 году:

помощь с трудоустройством;

профессиональное обучение и ваучеры;

гранты и микрогранты;

программы компенсаций для работодателей

По словам Свириденко, в 2023 году усилия специалистов по социальной и экономической политике имели следующие результаты:

украинцы получили 18 тыс. ваучеров на обучение. Это 30 тыс. гривен, которые можно использовать для получения новой профессии;

выдано 292 гранта для ветеранов и ветеранок и более 14 тыс. грантов в рамках «Власна справа».

Напомним, в марте Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility от Европейского Союза. Программа предусматривает предоставление Украине 50 млрд евро в течение 2024−2027 годов. Из этой суммы 39 млрд евро будут направлены в государственный бюджет для усиления макрофинансовой стабильности.

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