Як отримати ваучери на перекваліфікацію від держави — Finance.ua

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Як отримати ваучери на перекваліфікацію від держави

Казна та Політика
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Як отримати ваучери на перекваліфікацію від держави
Як отримати ваучери на перекваліфікацію від держави
В Україні продовжують впроваджувати програму підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. Згідно з ініціативою, з початку 2024 року більше ніж 1700 українців отримали ваучери на перепідготовку та здобуття нової професії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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У відомстві пояснили, що ваучер на навчання — це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти або у роботодавця.
Сума ваучерів відрізняється в залежності від обраної професії, проте не може бути вищим за десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні - це 26 840 грн. Якщо навчання коштує дорожче, роботодавець або громадянин самостійно доплачує за навчання.

Найпопулярніші спеціальності серед українців:

  • медсестринство;
  • кухар;
  • дошкільна освіта;
  • медицина;
  • тракторист;
  • водій;
  • екстрений медичний технік;
  • водій навантажувача.
Громадянин самостійно обирає професію, навчальний заклад у межах країни та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну).

Хто та як може отримати ваучер на освіту

Ваучери можуть отримати люди, які вже мають професійно-технічну або вищу освіту. Однак вони повинні бути не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не навчатися за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років.
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Всі охочі отримати ваучер на навчання мають подати заявки:
  • онлайн за посиланням;
  • особисто у найближчому центрі зайнятості.
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