Як отримати ваучери на перекваліфікацію від держави — Finance.ua

Як отримати ваучери на перекваліфікацію від держави Сьогодні 12:06 — Казна та Політика

Як отримати ваучери на перекваліфікацію від держави

В Україні продовжують впроваджувати програму підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. Згідно з ініціативою, з початку 2024 року більше ніж 1700 українців отримали ваучери на перепідготовку та здобуття нової професії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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У відомстві пояснили, що ваучер на навчання — це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти або у роботодавця.

Сума ваучерів відрізняється в залежності від обраної професії, проте не може бути вищим за десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. На сьогодні - це 26 840 грн. Якщо навчання коштує дорожче, роботодавець або громадянин самостійно доплачує за навчання.

Найпопулярніші спеціальності серед українців:

медсестринство;

кухар;

дошкільна освіта;

медицина;

тракторист;

водій;

екстрений медичний технік;

водій навантажувача.

Громадянин самостійно обирає професію, навчальний заклад у межах країни та форму навчання (денну, заочну чи дистанційну).

Хто та як може отримати ваучер на освіту

Ваучери можуть отримати люди, які вже мають професійно-технічну або вищу освіту. Однак вони повинні бути не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні та не навчатися за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом останніх трьох років.

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Всі охочі отримати ваучер на навчання мають подати заявки:

онлайн за посиланням;

особисто у найближчому центрі зайнятості.

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