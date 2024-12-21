Стабильность валютного рынка Украины: оценка НБУ — Finance.ua

Стабильность валютного рынка Украины: оценка НБУ Сегодня 12:08 — Валюта

Стабильность валютного рынка Украины: оценка НБУ

Ситуация на валютном рынке Украины остается стабильной, а незначительные колебания курса гривны в ноябре не вызывают тревоги. В течение месяца курс менялся в обе стороны и лишь немного ослаб в конце ноября.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Чего удалось достигнуть

По его словам, международные резервы остаются на достаточном уровне для сохранения устойчивости рынка.

Значительно снизилась неопределенность для достаточности внешнего финансирования в 2025 году благодаря прогрессу в реализации механизма ERA Loans.

«НБУ не отказывается от валютной либерализации. Как только мы видим, что необходимые предпосылки сформированы, двигаемся дальше. Смотрим на показатели инфляции, инфляционные ожидания, уровень международных резервов и процентных ставок и параметры финансовой стабильности», — сказал глава НБУ Андрей Пышный.

С момента вступления в силу майского пакета смягчения валютных ограничений 268 компаний воспользовались возможностью платить проценты по «старым» внешним займам. Еще 406 компаний репатриировали «новые» дивиденды.

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В то же время меры не оказали определяющего влияния на валютный рынок.

Экспортная выручка растет

Пышный также рассказал о росте объемов поступающей в Украину экспортной выручки более чем на 20% по итогам января — ноября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он отметил, что ответственность бизнеса является важной предпосылкой для дальнейшей либерализации, ведь это оказывает прямое влияние на уровень международных резервов.

Справка Finance.ua:

роль обменного курса гривны по отношению к доллару в Украине остается значительной. В то же время происходит процесс перехода роли номинального якоря монетарной политики НБУ от курса к инфляции;

курс доллара в течение 2025 года будет умеренно расти. Курс в конце следующего декабря будет несколько ниже 46 гривен за доллар;

аналитики Dragon Capital прогнозируют ослабление курса до 45 грн/долл. США до конца 2025 года, а среднегодовой курс — на уровне 43 грн/долл. США.

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