Совет Европы призвал не ограничивать защиту украинцев призывного возраста Сегодня 12:37 — Мир

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаерти призвал европейские страны не спешить со сворачиванием временной защиты и программ поддержки украинцев, выехавших в Европу из-за полномасштабной войны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление, опубликованное пресс-службой Совета Европы.

Призыв сохранить поддержку украинцев

В своем заявлении Майкл О’Флаерти подчеркнул необходимость не прекращать и не ограничивать действующие механизмы поддержки граждан Украины, которые нашли убежище в европейских странах после начала войны.

По его словам, на март 2026 года в странах Европейского Союза находились около 4,3 млн украинцев, пользующихся статусом временной защиты.

Комиссар выразил обеспокоенность все более активными дискуссиями о пересмотре подходов к поддержке украинцев. В частности, речь идет о предложениях отказывать в защите мужчин призывного возраста или жителям регионов, которые считаются относительно безопасными.

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Он также обратил внимание на тенденции к сокращению социальной поддержки украинцев в принимающих странах, политике поощрения к возвращению и росту «усталости от украинских беженцев» в обществах стран, где им предоставили убежище.

«Сейчас время для большей солидарности, а не меньшей… Текущая реальность на месте в Украине не отвечает условиям для безопасного и достойного возвращения», — отмечает чиновник.

Он отметил, что сокращение поддержки без учета всех обстоятельств чревато тем, что украинцы с временной защитой будут оказываться в сложной правовой ситуации, финансовых трудностях и возвращаться домой не по свободному выбору, а под давлением обстоятельств.

Вопросы прав человека

О’Флаерти подчеркнул, что отказ во временной защите отдельным категориям граждан на основании обобщенных критериев вызывает вопросы соблюдения прав человека.

Он отметил, что ни один регион Украины нельзя считать полностью безопасным, поскольку российские атаки периодически затрагивают и города западных областей. В то же время количество гражданских жертв в результате российских ударов в последние месяцы достигло наивысшего уровня с 2022 года.

Кроме того, комиссар предостерег, что привязка права на защиту к воинской обязанности может привести к увеличению количества обращений украинцев за статусом беженца. В этой связи он призвал обеспечить индивидуальный подход при рассмотрении каждого заявления.

Основные рекомендации Совета Европы

В итоговых рекомендациях Майкл О’Флаерти призвал государства-члены Совета Европы обеспечить действие механизмов защиты украинцев столько времени, сколько необходимо. Для этого странам рекомендуют продолжать режим временной защиты или внедрять альтернативные механизмы поддержки до тех пор, пока возвращение в Украину не станет действительно безопасным.

Также комиссар рекомендовал воздержаться от политики и мер, которые могут подталкивать украинцев к возвращению, не устанавливать условия для продолжения защиты трудоустройства или продолжительность пребывания в стране, а также учитывать потребности уязвимых категорий населения.

Отдельно он подчеркнул необходимость сохранять доступ к процедурам предоставления убежища в случае введения ограничений в рамках системы временной защиты для отдельных категорий граждан.

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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что во время встречи министров внутренних дел ЕС в начале июня Германия и другие страны-члены выступили за то, чтобы усложнить прием в Союз мужчин призывного возраста из Украины. По информации dpa, значительную поддержку получило предложение исключить мужчин от 23 до 60 лет из сферы применения директивы о приеме беженцев.

На это отреагировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. В письме главам государств и правительствам стран ЕС говорится, что Европейская комиссия предложит продлить срок действия временной защиты для людей, которые бегут от российской агрессии против Украины. Однако область применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продолжение не подрывало способность Украины к самообороне.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявил , что инициатива относительно возможного исключения украинских мужчин призывного возраста из программы временной защиты беженцев в Европейском Союзе поступила от Украины.

Также мы писали , что по состоянию на май 2026 года 4,37 миллиона бежавших из Украины граждан имели статус временной защиты в ЕС.

Європейська правда По материалам:

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