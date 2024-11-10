Скрытые расходы при аренде жилья в Польше: что следует учесть — Finance.ua
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Скрытые расходы при аренде жилья в Польше: что следует учесть

Недвижимость
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Скрытые расходы при аренде жилья в Польше: что следует учесть
Скрытые расходы при аренде жилья в Польше: что следует учесть
Аренда жилья в Польше может быть выгодна многим, однако стоит помнить, что арендная плата не всегда отражает все расходы, которые могут появиться во время проживания.
Об этом пишет inpoland.

Что следует учесть при аренде жилья в Польше

Коммунальные платежи. Одним из основных скрытых расходов являются коммунальные платежи, обычно не включенные в арендную плату.
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Их размер может изменяться в зависимости от типа жилья, количества жильцов и индивидуальных затрат.
Для однокомнатной квартиры средние расходы на коммунальные услуги (электроэнергия, вода, газ, отопление) могут составлять от 200 до 500 злотых в месяц.
Поэтому следует уточнить у владельца, какие расходы уже учтены в аренду, а какие нужно платить дополнительно.
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Плата за обслуживание дома. Многие квартиры находятся в жилых комплексах, которые взимают плату за обслуживание общих территорий.
Это может включать расходы на уборку, освещение, обслуживание лифтов и другие услуги.
Плата за обслуживание может колебаться от 100 до 300 злотых в месяц, и также не всегда включена в основную арендную плату.
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Депозит. Большинство арендодателей требуют депозит в размере одной-двух месячных арендных плат, который возвращается после завершения аренды при сохранении квартиры в хорошем состоянии.
Эта сумма значительна и должна быть учтена в вашем бюджете.

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Страхование имущества. Хотя страхование квартиры не обязательно, его рекомендуется иметь (ubezpieczenie mieszkania).
Оно может обезопасить вас от финансовых потерь в случае повреждения имущества или кражи.
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Стоимость такой страховки составляет 30−100 злотых в год в зависимости от объема покрытия.
Мебель и техника. Некоторые квартиры сдаются без мебели и техники, что может привести к дополнительным затратам на приобретение необходимых вещей. Стоимость мебели может составлять от нескольких сотен до тысячи злотых.
Интернет и кабельное ТВ. Расходы на интернет составляют в среднем 50−100 злотых в месяц, а кабельное телевидение — еще 30−60 злотых. Эти расходы также следует учесть при планировании бюджета.
Заблаговременное планирование бюджета и учет этих расходов помогут избежать непредвиденных финансовых проблем и обеспечить комфортное проживание.

Справка Finance.ua:

  • в 2023 году иностранцы приобрели в Польше 14 346 квартир. Более половины из этого количества приобрели украинцы;
  • украинцы, которые находятся в Польше, имеют возможность воспользоваться программой «єВідновлення»;
  • в Польше для покупки новой квартиры нужно около 12 годовых зарплат.

Аренда жилья в Польше: где дешевле и что обязательно стоит учитывать

По материалам:
inpoland
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