Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и округе — анализ экспертов Сегодня 08:04 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве и округе — анализ экспертов

На столичном рынке аренды сейчас настоящий бум. Цены, которые начали плавно расти еще с весны, с начала осени совершили новый рывок.

По словам Ирины Луханиной, минимальные цены на киевские квартиры выросли с 6,5 до 7 тыс. грн в месяц. «Единички» в относительно новых домах в спальных районах столицы стоят в среднем 16 тыс. грн, хотя еще недавно их сдавали за 14 тыс. грн.

Ценники на квартиры в центральных районах стартуют от 20 тыс. грн, при этом за такие деньги можно арендовать запущенную однокомнатную квартиру в хрущевке или в панельном доме советского здания со старым ремонтом и мебелью.

Квартиры в сравнительно новых домах в центре сдаются от $1 тыс., а верхняя планка может достигать $3−6 тыс.

Исходя из данных Bird (платформа по аренде жилья от ЛУН), например, двухкомнатная квартира на Оболонских Липках (проспект Владимира Ивасюка) выставлена ​​в аренду за 32 тыс. грн в месяц. В квартире ремонт, бытовая техника, генератор. Схожий объект, но без генератора, предлагается в соседнем доме за 29 тыс. грн в месяц.

На Теремках за 22 тыс. грн. можно арендовать однокомнатную квартиру площадью 48 «квадратов» с дизайнерским ремонтом. В Соломенском районе (улица Липковского) за такие же деньги предлагается однокомнатная квартира в 40 «квадратов» с кухней-гостиной, новой мебелью и бытовой техникой.

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В Голосеевском районе возле ВДНХ за 20 тыс. грн выставлена ​​квартира в новом доме в 50 кв. м. с мебелью и бытовой техникой, а за 16 тыс. грн — частично меблированная «однушка» в панельной высотке. Самый дешевый вариант, который «Минфин» нашел в этом районе — однокомнатная квартира на улице Ломоносова площадью 26 «квадратов» с «уставшим» интерьером за 12,5 тыс. грн.

Традиционно более низкие ценники на Троещине. Скажем, за 10 тыс. грн можно снять «однушку» на улице Экстер с электрическим бойлером, бытовой техникой и мебелью. Но и ремонт, и интерьеры очень устаревшие.

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На улице Лаврухина в этом же районе выставлена ​​похожая однокомнатная квартира за 9,5 тыс. грн. А минимальный ценник — 8 тыс. грн — за «однушку» на улице Лисковской. Причем квартира достаточно просторная (43 «квадрата») и сдается впервые после косметического ремонта.

Но в целом жилья по минимальным ценам (7−8 тыс. грн) на специализированных ресурсах не так много: преимущественно предлагаются квартиры от 10−12 тыс. грн за однокомнатную, и 13−16 тыс. грн за двухкомнатную квартиру.

Подобные тенденции и в пригороде. Как говорит Юрий Пита, аренда в ближайших населенных пунктах в Киеве подорожала на 20−30%, ценники не очень отличаются от нижней планки в столице. К примеру, объект, который в Киеве выставляется за 12 тыс. грн, в Ирпене или Борисполе будет стоить 10 тыс. грн. На olx «однушки» в том же Ирпене предлагаются за 7−11 тыс. грн, а, к примеру, двухкомнатную квартиру в новом доме можно снять за 16−18 тыс. грн.

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«Разница в арендных ставках между Киевом и пригородом стирается. Одна из главных причин — в пригород массово едут переселенцы, что повышает спрос на арендуемое жилье и, соответственно, ценники. Многие переселенцы особенно не привязаны к Киеву ни работой, ни школами/детсадами, и даже, наоборот, не хотят жить в мегаполисе. Поэтому свободно удаляются от него до Василькова, Гатного и тому подобное», — пояснил Павел Крапивин.

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