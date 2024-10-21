Квартира в пригороде: где под Киевом можно купить бюджетное жилье — Finance.ua

Квартира в пригороде: где под Киевом можно купить бюджетное жилье Сегодня 13:03 — Недвижимость

Квартира в пригороде: где под Киевом можно купить бюджетное жилье

Цены на квадратный метр в пригороде столицы колеблются от 695 до 1240 долларов. Недвижимость 24, ссылаясь на данные ЛУН, рассказывает, где искать самое бюджетное жилье под Киевом.

Где самые дешевые квартиры в пригороде столицы

Дешевое жилье предлагают в Гостомеле, где средняя стоимость на вторичке составляет 695 долларов за квадрат. Однокомнатные квартиры предлагают за 25 тысяч долларов, двухкомнатные — за 44,5 тысячи долларов.

В Буче также можно найти бюджетные квартиры, но они будут немного дороже. Там квадратный метр на вторичке стоит 844 доллара. За однокомнатную квартиру придется заплатить 33 тысячи долларов, за двухкомнатную — 48,4 тысячи долларов, а за трехкомнатную — 75 тысяч долларов.

На третьем месте в рейтинге самого доступного жилья находится Ирпень. Средняя стоимость квадратного метра составляет 950 долларов. Однокомнатные квартиры продают по 35,9 тысячи долларов, двухкомнатные — по 55 тысяч долларов, трехкомнатные — по 64 тысячи долларов.

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Несколько дороже будут квартиры в Броварах. Квадратный метр стоит в среднем 979 долларов. Стоимость однокомнатных квартир — 40 тысяч долларов, двухкомнатных — 60 тысяч долларов, трехкомнатных — 72,5 тысячи долларов.

В Вышгороде цена на квадратный метр достигла 1 тысячи долларов. Однако цены на квартиры почти такие же, как в Броварах. Однокомнатные — 41 тысяча долларов, двухкомнатные — 62,4 тысячи долларов, трехкомнатные — 71,5 тысячи долларов.

Справка Finance.ua:

По данным Dim.Ria, средняя стоимость за один квадратный метр жилья в долларе преимущественно росла в сентябре на 1−6% в зависимости от области. В сравнении сентября 2024 с сентябрем 2023 больше всего подорожали новостройки в Кировоградской, Волынской и Ивано-Франковской областях. Высокая средняя стоимость нового жилья сохраняется в Киеве — $1 349 за м².

Во втором квартале 2024 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли в среднем на 10,0%. Больше всего подорожали квартиры на первичном рынке.

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