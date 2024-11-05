Государство будет компенсировать часть налогов владельцам жилья, которые будут сдавать его в аренду ВПЛ — Finance.ua
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Государство будет компенсировать часть налогов владельцам жилья, которые будут сдавать его в аренду ВПЛ

Личные финансы
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Государство будет компенсировать часть налогов владельцам жилья, которые будут сдавать его в аренду ВПЛ
Государство будет компенсировать часть налогов владельцам жилья, которые будут сдавать его в аренду ВПЛ
С середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Внутриперемещенные лица, которые должны платить за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовую помощь от государства.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Отмечается, что государство будет компенсировать часть налогов для тех украинцев, которые будут сдавать жилье ВПЛ. Таким арендодателям, если они имеют типичный договор об аренде (он будет в электронной форме и в свободном доступе как приложение к постановлению, кто угодно сможет распечатать), государство компенсирует часть налога на доходы физических лиц и военный сбор.
Соответствующую сумму налога начислят на карточный счет арендодателя.
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Напомним, Кабинет Министров одобрил экспериментальный проект предоставления субсидии внутриперемещенным лицам на оплату стоимости аренды жилья.
Назначение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц начнется с середины января 2025 года. Право на субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы меньше 2 прожиточных минимумов на одного человека (5840 грн), то субсидия будет покрывать более высокий процент стоимости аренды.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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