Сколько стоит арендовать квартиру в разных регионах и столице Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит арендовать квартиру в разных регионах и столице Украины (инфографика) Сегодня 19:03 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать квартиру в разных регионах и столице Украины (инфографика)

На рынке аренды в октябре количество предложений жилья росло во всех областях, кроме Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской и Ровенской областей.

Об этом говорится в исследовании аналитического центра украинского маркетплейса недвижимости DIM.RIA, предоставленного finance.ua.

Значительно больше новых предложений по сравнению с сентябрем появилось в Кировоградской, Хмельницкой, Днепровской и в Киеве.

Цена

Октябрь принес рынку аренды незначительный спад стоимости в половине областей Украины, в частности в Кировоградской и Хмельницкой. И все же в масштабе всей страны цена аренды возросла.

Самым дорогим для аренды остается Киев, где владельцы в среднем объявляют 18 218 грн за однокомнатную квартиру.

Самые низкие цены в Киеве можно найти в Деснянском районе — в среднем 12 840 грн за однокомнатную квартиру, а самым дорогим районом является Шевченковский со средней ценой аренды за месяц 22 679 грн.

Регионы

В октябре пользователи меньше искали жилье для аренды по сравнению с сентябрем.

Существенный отток произошел в Одесской (-25%) и Волынской (-20%) областях. В течение года интерес к аренде оживился во Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Одесской областях.

Соотношение количества объявлений об аренде и количестве откликов на них в октябре в Киеве составило 1:4, во Львовской области — 1:15, в Днепропетровской — 1:10, в Одесской — 1:14, в Харьковской — 1:13.

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