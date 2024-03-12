Сколько украинских компаний планируют увольнения в этом году — исследование ЕБА Сегодня 21:01 — Фондовый рынок

Сколько украинских компаний планируют увольнения в этом году — исследование ЕБА

В 2024 году руководители компаний, являющихся членами Европейской бизнес ассоциации, предполагают преимущественно положительную или стабильную динамику изменений в своих доходах. Только 3% компаний планируют сокращение персонала в этом году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Бизнес в условиях войны» среди членов Европейской Бизнес Ассоциации за первую половину 2024 года.

Рост доходов

41% опрошенных СЕО ожидают роста доходов (в USD), 35% ожидают доходы на уровне предыдущего года, и 24% прогнозируют сокращение доходов. Почти идентична оценка динамики доходов в натуральном выражении.

Ограничения в работе

В настоящее время 78% членских компаний Ассоциации работают в полном объеме, в то время как год назад полноценно работали 54%. Количество компаний, имеющих ограничения в работе, продолжает сокращаться соответственно — с 46% в прошлом году до текущих 21%.

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Наиболее распространенным ограничением остается сокращение географии деятельности компаний. Не работают 1% опрошенных компаний.

Выплата заработных плат

Большинство компаний, а именно 88% платят заработные платы в полном объеме, при этом 15% выплачивают бонусы или дополнительные средства. В то же время 43% компаний повысили уровень заработной платы сотрудникам.

Количество предприятий, сокращающих уровень оплаты или увольняющих персонал в 2024 году, остается достаточно низким и сейчас составляет 5% и 3% соответственно.

Финансовая поддержка мобилизованных работников

Поддержка бизнесом вооруженных сил Украины и, в частности, собственных работников в рядах ВСУ, остается высокой — по 57% опрошенных продолжают оказывать финансовую поддержку. К тому же 45% поставляют собственную продукцию на нужды ВСУ и уязвимых слоев населения, 26% - оказывают услуги, 18% - помогают медикаментами, 12% - поставляют средства защиты/обороны.

Объемы помощи войску и населению от бизнеса остаются стабильно высокими с начала полномасштабного вторжения.

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У 90% опрошенных членских компаний Ассоциации есть сотрудники, мобилизованные в ряды вооруженных сил. У половины компаний, а именно у 51%, количество мобилизованных достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 27% количество мобилизованных достигает 10−20%, у 6% - 20−30%, и у 4% - более 30% от общего количества военнообязанных. Более половины, в том числе 52% компаний сообщают, что среди мобилизованных или добровольцев есть критические для работы предприятия специалисты, в частности руководители, инженеры узкой специализации, ІТ специалисты, технологи, электрики, механики, операторы.

Финансовые резервы

Бизнес сохраняет финансовую устойчивость, несмотря на ощутимые потери от войны. В настоящее время 46% опрошенных компаний имеют финансовые резервы на период более года, 19% - на год, 24% - на полгода и 6% - на несколько месяцев.

Потери от войны

В начале 2024 года потери от войны для 36% опрошенных компаний составляют до $1 млн.

В то же время 39% сообщают о потерях в диапазоне $1−10 млн, и 11% - о потерях более $10 млн.

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Совокупные потери респондентов текущей волны опроса в результате российской агрессии составляют минимум $650 млн. К тому же на стабильность операционных процессов 70% опрошенных компаний влияют воздушные тревоги, из-за которых компании вынуждены приостанавливать деятельность.

Настроения бизнеса

У 28% опрошенных настроения по сравнению с 2023 годом не изменились, у 8% - улучшились, однако у большинства — 64% - ухудшились. Среди основных причин, влияющих на изменения настроений бизнеса, топ-менеджеры называют военную ситуацию, ситуацию с мобилизацией, задержку и неопределенность с международной помощью (в частности, от США).

Напомним, по данным НБУ, бизнес смягчил негативные оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. В то же время высокие риски безопасности, задержка с поступлением внешнего финансирования, логистические проблемы из-за блокирования западной границы, слабый инвестиционный спрос, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания.

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