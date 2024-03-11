Гетманцев анонсировал пересмотр налоговых льгот для бизнеса — Finance.ua

Гетманцев анонсировал пересмотр налоговых льгот для бизнеса Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Гетманцев анонсировал пересмотр налоговых льгот для бизнеса

Правительство проанализирует эффективность действующих налоговых льгот, после чего часть из них могут быть отменены, чтобы повысить объем поступлений в госбюджет.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Укринформу.

Он напомнил, что в процессе пересмотра условий кредитной программы с МВФ в декабре прошлого года власти Украины обязались до конца июля текущего года провести оценку эффективности налоговых льгот, в том числе их «стоимости» для бюджета.

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«Для нас важно… разобраться, насколько оставшиеся льготы эффективны и справедливы ныне, какой дают общий экономический эффект — или наоборот не дают, а лишь образуют дыры в бюджете. И тогда вместе с партнерами мы сможем определиться — что стоит оставлять, а что действительно вредит экономике», — объяснил Гетманцев.

В качестве примера он привел льготу предприятиям Всеукраинской организации инвалидов, которые до сих пор получают возмещение НДС, уплачивая этот налог по нулевой ставке.

«Такая льгота абсолютно неоправдана. Потому что, по сути, высвобожденный ресурс идет не на поддержку лиц с инвалидностью, а на финансирование нескольких семей, которые монополизировали эту сферу в Украине», — подчеркнул председатель Комитета.

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В то же время он признал, что глобальная отмена налоговых льгот кардинально на поступление в бюджет не повлияет. Кроме того, большинство введенных после начала полномасштабного вторжения льгот и преференций уже отменено.

«Практически все мы вернули к довоенному уровню, кроме льгот, предоставляемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса. И их отменять сейчас нельзя», — отметил Гетманцев.

Он добавил, что также до окончания войны точно не будут отменены льготы для хозяйствующих субъектов, работающих на приграничных и прифронтовых территориях.

Справка Finance.ua:

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Укрінформ По материалам:

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