Сколько Украина рассчитывает получить от международных партнеров в первом квартале этого года: расчеты Гетманцева — Finance.ua

Сколько Украина рассчитывает получить от международных партнеров в первом квартале этого года: расчеты Гетманцева Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Сколько Украина рассчитывает получить от международных партнеров в первом квартале этого года: расчеты Гетманцева

В первом квартале 2024 года Украина планирует получить около $10,2 млрд от партнеров.

Об этом написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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«В первом квартале Украина получит почти 10,2 млрд долл. внешнего финансирования, в т. ч. рекордные 9 млрд долл. в марте», — говорится в сообщении.

В первом квартале Украина получит:

$4,88 млрд от ЕС (Ukraine Facility);

$1,5 млрд от Всемирного банка (Development policy loan, DPL);

$1,47 млрд от Канады (на административный счет МВФ);

$0,88 млрд — четвертый транш от МВФ (EFF);

$0,23 млрд от Японии (проект Всемирного банка в поддержку восстановления с/х).

«Исходя из ожидаемых поступлений в апреле-мае, прежде всего от ЕС (1,5 млрд евро 2-го транша в апреле при выполнении определенных условий и 1,9 млрд евро безусловного финансирования в мае после юридического вступления в силу Ukraine Facility), Украина гарантированно закрывает львиную долю потребности во внешнем бюджетном финансировании на первую половину года. Эти средства поддержат первоочередные невоенные бюджетные расходы и международные резервы», — отметил нардеп.

Какие поступления Украина ожидает получить до конца 2024 года:

продолжение реструктуризации по коммерческому внешнему долгу в первой половине года (это позволит сэкономить $4,5 млрд на долговых платежах, которые сейчас включены в периметр бюджета-2024);

поступление 3 и 4 траншей по Ukraine Facility (соответственно в 3 и 4 квартале в случае выполнения условий программы и положительной оценки ЕС);

5−7 траншей по программе МВФ ($2,3 млрд в июле, по $2,1 млрд в сентябре и декабре в случае одобрения пересмотров программы).

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«Понятно, что без американской помощи в сумме $10 млрд нам будет трудно пройти вторую половину года. Есть обоснованные надежды, что после утверждения постоянного бюджета США до 30 сентября 2024 года Палата представителей Конгресса уже в апреле вернется к голосованию за пакет помощи Украине. Получение помощи остается базовым сценарием на этот год», — пояснил Гетманцев.

Использование доходов от замороженных активов рф

«Рассчитываем в ближайшее время на окончательное решение ЕС по использованию доходов от замороженных суверенных российских активов (пока по последним инициативам 90% транша в 3 млрд евро в 2024 году пойдет в Фонд мира на военную помощь) + более детальные дискуссии о перспективах использования таких активов на нужды Украины, в т. ч. на возобновление и финансирование бюджета», — добавил глава Комитета.

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Напомним, во вторник, 26 марта, Совет директоров Всемирного банка одобрил заем на поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) в размере $1,5 млрд.

Украине в 2024 году требуется как минимум 37 млрд долларов финансовой помощи.

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