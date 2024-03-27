Нехватка международной финпомощи в 2025 году может составить до 15 миллиардов долларов — Finance.ua

Нехватка международной финпомощи в 2025 году может составить до 15 миллиардов долларов Сегодня 09:04

Нехватка международной финпомощи в 2025 году может составить до 15 миллиардов долларов

Нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составить 10−15 млрд долларов, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300−400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации.

Такой оценкой поделился заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«Возвращаясь к вызовам, в следующем году, вероятнее всего, разница между необходимым и имеющимся международным финансированием будет в 10−15 млрд долларов, которых будет недоставать», — сказал он.

Чиновник отметил важность поддержки бизнеса в связи с перспективой недополучения макрофинансовой помощи в бюджет.

«Я это вспомнил не для того, чтобы нагнать, наверное, какой-то страх, а для того, чтобы у всех нас было четкое понимание, что поддержка бизнеса в этом году является условием выживания в следующем. И, к сожалению, видя цифры бюджета, я понимаю, что нам уже недостает 300−400 миллиардов (грн) без дополнительной мобилизации. Это тоже факт», — отметил нардеп.

Справка Finance.ua:

в этом году ожидается, что Украина получит 5,4 млрд долларов от МВФ, эта помощь будет поступать в течение 2024 года несколькими траншами;

при этом перерыв в работе Конгресса США и промедление с рассмотрением вопроса помощи Киеву никак не повлияет на бюджет Украины, потому что в марте будут рекордные поступления в казну;

в дальнейшем Украина будет просить страны-члены «Большой семерки» увеличить размер взносов для помощи Киеву, если Конгресс США не примет решения о помощи. Но, скорей всего, деньги от США будут.



Економічна Правда По материалам:

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